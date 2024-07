Šéf Epic Games opět kritizuje Apple. Bizarně zpochybňuje princip fungování Find My

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Popularita chytrých přívěsků roste, a to velkou zásluhou společnosti Apple a její platformy Find My pro vyhledávání ztracených zařízení. Takto lze samozřejmě lokalizovat nejen přívěsky, ale také iPhony, MacBooky, iPady, sluchátka Apple AirPods či třeba Apple Watch. Princip vyhledávání ztraceného či odcizeného zařízení funguje díky robustnosti sítě, resp. množství zapojených uživatelů a zařízení. Fungování je přitom poměrně přímočaré a lze konstatovat, že kromě ilegálního špehování (kvůli čemuž byla zavedena bezpečnostní opatření) je přínos Find My pozitivní a pomáhá dohledat velké množství věcí, které by se jinak nikdy nenašly. Ne každý je však s principem Find My spokojený.

This feature is super creepy surveillance tech and shouldn’t exist. Years ago, a kid stole a Mac laptop out of my car. Years later, I was checking out Find My and it showed a map with the house where the kid who stole my Mac lived. WTF Apple? How is that okay?! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 30, 2024

Na sociální síti X (dříve Twitter) se ozval šéf Epic Games, Tim Sweeney, který je obecně považován za velkého kritika Applu a nenechá si ujít takřka žádnou příležitost, aby si do cupertinského giganta rýpnul. V tomto případě si však stěžuje na samotný princip fungování Find My a dokonce ve svém příspěvku uvádí vlastní zkušenost, kdy mu byl odcizen MacBook a on jej pomocí Find My mohl dohledat, čímž pochopitelně dohledal nejen MacBook jako takový, ale i zloděje, který jej ukradl. To okomentoval slovy, která zřejmě ani není třeba překládat: „WTF Apple? How is that okay?“, což je bizarní vzhledem k tomu, že Find My udělalo přesně to, co slibuje – vyhledalo ztracený předmět.

Tim Sweeney se tak tímto příspěvkem nejen otevřeně staví na stranu zloděje, který jej okradl o MacBook, ale v dalším příspěvku zároveň uvádí, že Find My porušuje právo osob na soukromí a uvádí, že nelze vystopovat zařízení bez vystopování osoby. Netřeba dodávat, že v mnoha případech Find My pomáhá (a je to jeho primární účel) při dohledání ztracených, nikoliv odcizených věcí. Názor na názor Tima Sweeneyho si každopádně můžete udělat sami.