Nejlepší tablet od Samsungu? Galaxy Tab S12 Ultra vsadí na procesor od MediaTeku

Samsung má kromě mobilních telefonů v nabídce rovněž tablety. Vrcholná řada sdružuje většinou tři modely a vrcholným kouskem současnosti je Galaxy Tab S11 Ultra. V přípravě je však už nástupce, který ponese označení Galaxy Tab S12 Ultra a prvně o něm nyní informuje server Smartphone Checker (viz smartphonechecker.co.uk).
Na základě předběžných dat došlo ke vzniku prvních renderů, které však poukazují na to, že Samsung zřejmě neplánuje zásadní změny. Nadále tak půjde o velký a velmi tenký tablet s výřezem v displeji. Například tloušťka má být 5,12 milimetrů. Velké změny oproti současnému Samsungu Galaxy Tab S11 Ultra rozhodně neočekávejte.
V oblasti výbavy je zmiňována baterie s kapacitou 11 600 mAh, což však mezigeneračně nepředstavuje žádnou změnu. Výkonově se bude o spolehlivý model pro náročné uživatele tablet. Samsung by totiž dle spekulací měl nasadit procesor MediaTek Dimensity 9500. K odhalení nové generace tabletů však dojde s největší pravděpodobností až v září, tudíž je dost času na to, se postupně dozvědět mnohem více o výbavě.