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Nejlepší tablet od Samsungu? Galaxy Tab S12 Ultra vsadí na procesor od MediaTeku

Michal Pavlíček
Nejlepší tablet od Samsungu? Galaxy Tab S12 Ultra vsadí na procesor od MediaTeku
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nasazen má být procesor Dimensity 9500
  • Design se měnit nebude, zachována má být i velmi malá tloušťka

Samsung má kromě mobilních telefonů v nabídce rovněž tablety. Vrcholná řada sdružuje většinou tři modely a vrcholným kouskem současnosti je Galaxy Tab S11 Ultra. V přípravě je však už nástupce, který ponese označení Galaxy Tab S12 Ultra a prvně o něm nyní informuje server Smartphone Checker (viz smartphonechecker.co.uk).

Samsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 UltraSamsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
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Současný Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Na základě předběžných dat došlo ke vzniku prvních renderů, které však poukazují na to, že Samsung zřejmě neplánuje zásadní změny. Nadále tak půjde o velký a velmi tenký tablet s výřezem v displeji. Například tloušťka má být 5,12 milimetrů. Velké změny oproti současnému Samsungu Galaxy Tab S11 Ultra rozhodně neočekávejte.

Samsung Galaxy Tab S12 UltraSamsung Galaxy Tab S12 UltraSamsung Galaxy Tab S12 Ultra
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
Na celou obrazovku
Pravděpodobná podoba připravovaného Samsungu Galaxy Tab S12 Ultra

V oblasti výbavy je zmiňována baterie s kapacitou 11 600 mAh, což však mezigeneračně nepředstavuje žádnou změnu. Výkonově se bude o spolehlivý model pro náročné uživatele tablet. Samsung by totiž dle spekulací měl nasadit procesor MediaTek Dimensity 9500. K odhalení nové generace tabletů však dojde s největší pravděpodobností až v září, tudíž je dost času na to, se postupně dozvědět mnohem více o výbavě.

Recenze Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – Dokáže nahradit notebook?
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smartphonechecker.co.uk, ,
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