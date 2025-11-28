Samsung s železnou pravidelností představuje nové generace tabletů, které jsou v sérii S vlajkovými, exkluzivně vyhlížejícími a špičkově vybavenými zařízeními. V loňském roce jsme se dočkali modelů Galaxy Tab S10 a nejlepším z nejlepších byl Galaxy Tab S10 Ultra s 14,6" displejem. A se stejně velkým displejem na něj nyní navazuje Galaxy Tab S11 Ultra, který vylepšuje řadu specifikací, je lehčí, tenčí, má větší baterii a přepracovaný kryt s klávesnicí. A v dnešním testu budu chtít zjistit nejen to, jakým je tabletem, ale hlavně jak si vede jako notebook a zda dokáže nahradit zařízení s Windows nebo macOS.
Design: ultratenká prémie
Galaxy Tab S11 Ultra působí na první pohled prémiově, až luxusně. Zároveň se velikostí řadí k největším tabletům, které si vůbec můžete koupit – displej totiž nabízí úhlopříčku 14,6". Tělo je skutečně tenoučké, v pase má jen 5,1 mm. Je samozřejmě kovové, má elegantní matnou povrchovou úpravu a působí skutečně elegantně, zároveň ale také robustně.
Hmotnost 692 gramů (bez klávesnice) je vzhledem k velikosti velmi dobrá, ale delší držení v jedné ruce už moc pohodlné není. Pokud vysloveně neprahnete po obrovském displeji, možná se poohlédněte po menší verzi Galaxy Tab S11 s 11" displejem, která je mnohem kompaktnější a lehčí.
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
|Rozměry
|208,5 × 326,3 × 5,1 mm, 692 g
|Displej
|AMOLED, 14,6" (2 960 × 1 848 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9400+, 1×3,63 GHz + 3×3,3 GHz + 4×2,4 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, microSDXC
|Akumulátor
|11 600 mAh
Magneticky přichytitelné pero S Pen je součástí balení, má šestihranný tvar a připomíná klasickou tužku. Místo má na vrchní straně tabletu (při držení na šířku), nicméně magnet není příliš silný a při vkládání do tašky nebo manipulaci s tabletem se mi pero často oddělilo. Stačí o něj trochu zavadit a je pryč. Mnohem užitečnější by byla možnost ho uložit třeba do dílu s klávesnicí.
Ocenit musím velmi dobře přístupné a nahmatatelné vypínací tlačítko i tlačítka pro regulaci hlasitosti, a to i když je tablet v obalu s klávesnicí.
Displej: chlouba tabletu
Displej je jednou z nejvýraznějších zbraní zařízení. Je jedním slovem skvělý. 14,6" úhlopříčka nabízí obrovskou plochu, ideální pro sledování filmů, kancelářský multitasking nebo kreativní práci. Rozlišení 2960 × 1848 px pak zajišťuje jemný obraz. Technologie AMOLED 2X znamená excelentní obrazovou kvalitu a z povahy technologie hlubokou černou i vynikající pozorovací úhly. Ocenit musím také vysoký jas 1 600 nitů a v praxi jsem mohl pohodlně tablet používat i v ostrém španělském slunci. U modelu Ultra tomu pomáhá také speciální antireflexní vrstva, která v praxi zajišťuje menší odlesky. Obecně řečeno, špičkový displej je jednou z největších zbraní oproti většině notebooků a Samsung nabízí jeden z nejlepších displejů současnosti. Tečka.
Obal a klávesnice: snaha stát se notebookem
Pokud chcete maximalizovat produktivitu, doporučuji rozhodně pořídit obal s klávesnicí, který vyjde na 6 tisíc korun. Není to málo, ale posune využitelnost tabletu skutečně na jinou úroveň. Má pogumovaný povrch a ačkoliv pak tablet nevypadá zdaleka tak dobře jako bez krytu, produktivita je díky klávesnici někde jinde.
Celá konstrukce obalu byla přepracována. Stojánek je robustnější a pevnější, tablet je ke klávesnici přichycen velmi pevně, magneticky pomocí dvou úchytných bodů na dolní hraně. Díky tomu můžete i v otevřeném stavu vzít zařízení „za displej“, který se nevysmekne z klávesnice.
Uchycení tabletu v klávesnici má pouze jednu pozici, nicméně náklon displeje je v podstatě optimální a v praxi jsem neměl potřebu jej upravovat. Oproti klasickému notebooku je ale samozřejmě potřeba počítat s tím, že si úhel otevření nezměníte, což v některých situacích může být omezující.
Samotný blok s klávesami je hodně blízko spodní části podstavy krytu, takže si ruce nemůžete podložit na plochu vedle touchpadu jako u běžného notebooku a musíte mít lokty více dozadu, což může být ve stísněnějších prostorech omezující. Ostatně touchpad zde není vůbec, což je jeden z největších rozdílů oproti notebooku. Ovládání Galaxy Tabu je svěřeno výhradně dotykovému displeji, ale myš můžete připojit velmi snadno přes Bluetooth.
Samotné klávesy mají velmi nízký zdvih, kladou minimální odpor a jisté psaní vyžaduje chvíli cviku, nicméně po jednom dni jsem si na to zvykl a píšu rychle a bez překlepů. Klávesnice se bez problémů vyrovná lepším notebookům. Oceňuji také klasické rozložení kláves bez experimentů. Backspace je v pravém rohu, je tu velký mezerník, kurzorové šipky a nechybí ani klávesa pro rychlé spuštění Google Gemini AI, kterou lze nahradit ještě Bixbym. Ale ChatGPT nebo Perplexity si k ní nepřiradíte. Nicméně řešení to má – v horní řadě jsou totiž tři šikovná tlačítka pro rychlé spuštění vybrané aplikace.
Celkově je kryt s klávesnicí velmi povedený, robustní, samotná klávesnice kvalitní a celkově se díky němu tablet velmi přibližuje použitelností klasickému notebooku.
S Pen: vítej, Koh-i-noore
Nové pero S Pen je plně pasivní, tedy bez nutnosti nabíjení. Samsung zároveň zcela přepracoval jeho design a přináší konstrukci s novou kuželovitou špičkou a tvarovou úpravou pro lepší držení. S Pen tak bez nadsázky vypadá jako bílá šestihranná tužka Koh-i-noor. V praxi to znamená pohodlnější psaní poznámek, kreslení nebo práci ve spojení s klávesnicí či dalšími příslušenstvími. S Pen ale ocení pouze uživatelé, kteří tablet využijí pro kreativní práci či poznámky. Já osobně jsem ho vzhledem k slabému uchycení a snadné možnosti ztráty raději nechával doma.
Hardware a výdrž baterie: blesk, co vydrží
Z technického hlediska se Galaxy Tab S11 Ultra může pochlubit velmi výkonnou výbavou. Svižný běh zajišťuje 3nm čipset Dimensity 9400+, náš testovací kus měl k dispozici 12 GB RAM a 256GB úložiště. Náročnější uživatelé mohou zvolit ještě větší variantu. Při porovnání surového výkonu s vlajkovými modely od Applu je na tom Samsung mírně hůře, nicméně při běžném používání rozdíl nepocítíte. Pokud si ale tablet pořizujete pro střih videa nebo náročnou práci s grafikou, rozdíl tam bude. Velkou výhodou oproti celé řadě notebooků je schopnost pracovat s eSIM kartou, a mít tak stálou konektivitu, bez ohledu na data z telefonu.
Baterie s kapacitou 11 600 mAh slibuje společně s úsporným procesorem skutečně ultradlouhou výdrž. V praxi jsme se dostali na 12 hodin aktivního používání na kancelářskou práci s Wi-Fi a středním jasem displeje. Při běžné práci, kdy displej vypínáte a pracujete přerušovaně, vydrží Galaxy Tab S11 Ultra v pohodě dva pracovní dny. To je oproti většině notebooků výrazně lepší hodnota, Samsung je tak skutečně velmi vhodným společníkem na cesty. Je ale pravda, že rozdíl je menší než dříve, s tím, jak se i do Windows notebooků dostávají ARM procesory od Qualcommu a výdrž nad 10 hodin je již také u těchto strojů standardem. Nabíjení tabletu je pak možné výkonem 45 W.
Poměrně hutný a basový zvuk poskytují rovnou čtyři reproduktory integrované po stranách tabletu. Nechybí ani USB-C, nicméně chybí 3,5mm jack.
Dokáže ale nahradit notebook?
Zcela zásadní otázkou, se kterou jsem celý test začínal, je, zda dokáže nahradit běžný ultrabook pro kancelářskou a lehkou kreativní práci. To je pro mě velkým lákadlem, jelikož jsem primárně uživatelem zařízení Samsung a mít i „velký displej“ součástí ekosystému Samsung je vidina více než zajímavá. Jde to už konečně?
Tablet běží na Androidu 16, který zde ale prakticky nepoznáte. Samsung používá vlastní prostředí One UI 8.0 s obrovským množstvím funkcí a nastavení. A kdo používá telefon od Samsungu, bude tu jako doma. Navíc se všechna nastavení, rozložení a další aspekty přenesou z telefonu do tabletu, a začínal jsem tak se známým rozložením plochy, widgety i mnoha nastaveními. Pro produktivitu je ale zcela zásadní režim DeX, který aktivuje práci s okny, plochami a vůbec vším možným tak, jak to známe právě z Windows nebo macOS. Samsung navíc na režimu DeX výrazně zapracoval a je mnohem lepší než dříve.
Nově si lze například aktivovat „rozšířený režim“, tedy vychutnat si druhý displej v propojení s monitorem či televizí jako zvětšenou pracovní plochu. Kromě toho lze na tabletu provozovat až 4 plochy, kde můžete pracovat s různými aplikacemi a velmi snadno přepínat například mezi plochou určenou pro produktivitu a plochou pro hraní. Spuštění DeX je maximálně intuitivní a probíhá automaticky potažením aplikace směrem dolů z oblasti, kde se nachází netradiční výřez.
A pak se dějí věci. Všechny aplikace (i ty, které tak nebyly navrženy) jsou nově v oknech, která si můžete zvětšovat/zmenšovat, po ploše přesouvat, maximalizovat nebo minimalizovat na spodní lištu, kam si můžete nasázet připnuté aplikace jako zástupce. Na ploše, která se mi mimochodem plně obnovila z Galaxy Z Foldu7, můžete mít jak aplikace, tak widgety, které jsou na výrazně lepší úrovni než ty, které známe z Windows či Macu. Stejně tak práce s notifikacemi je špičková a na úplně jiné úrovni než u počítačových systémů.
Velmi jsem si oblíbil rozdělení na více ploch. Vzhledem k tomu, že mám více firem, mezi jejichž agendou často v průběhu dne přepínám, mohu si vše efektivně rozdělit. Systém práce, který hojně používám na Windows, tak mohu nyní mít i na Androidu – a pro mě je to zásadní vylepšení a přiblížení k Windows či Macu.
Pro produktivitu je zásadní také možnost rozdělení na dvě obrazovky, což funguje velmi dobře. Stejně tak je důležitá možnost spustit jednu aplikaci ve více instancích. Takže si můžete dát například správce souborů na obě půlky obrazovky a pohodlně mezi nimi přetahovat soubory. Práce s nimi byla něco, co dříve na tabletech pohodlné moc nebylo – nyní to lze dělat poměrně efektivně. Ve správci souborů Samsungu se také lze přihlásit do cloudových úložišť OneDrive nebo Google Drive, soubory tak můžete přesouvat mezi nimi nebo mezi cloudem a tabletem. Přes USB-C lze připojit i flashku nebo čtečku karet a se soubory z nich pracovat také. A zrovna přesouvání souborů a práce s nimi je něco, co je daleko pohodlnější s připojenou myší.
Více instancí umí i prohlížeče – jak Chrome, tak Edge. Nicméně například u Google Kalendáře nebo Outlooku narazíte – tam jde otevřít jen jedno okno. Stejně tak u Google Dokumentů nebo souborů Office, což je zrovna pro mě vcelku omezující, protože jich mívám často otevřených víc a texty mezi nimi přesouvám. V případě Office to lze obejít otevřením druhého dokumentu místo ve Wordu přímo v aplikaci Office, ale tím se dostanete maximálně na dvě. Zde však není na vině Samsung, ale vývojáři aplikací – konkrétně Microsoft i Google, kteří tuto možnost musí u aplikací povolit.
Ostatně v případě aplikací Office musíte počítat s omezenou funkcionalitou, která je dokonce osekanější než webová verze. Na cestách se tak musíte spokojit s tím, že pokročilejší věci prostě neuděláte. Nicméně pro velkou většinu běžných úkonů Office aplikace stačí.
Suma sumárum mohu říci jedno. Je to tady. Skoro. Nebýt omezení u aplikací Office, lze Galaxy Tab bez problému už teď používat jako plnohodnotnou náhradu. A kdo není náročný, může tak učinit už nyní.
Závěr: špičkový tablet, schopný notebook
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra je mimořádně schopný tablet, který lze skutečně bez problémů na cestách používat jako náhradu klasického notebooku pro běžnou práci. Oceňoval jsem velký, extrémně kvalitní a dobře čitelný displej, který Samsungu může závidět velká většina notebooků. Oproti nim, zejména těm s procesory Intel, oslní výdrží na nabití a vhod může leckomu přijít i přepracovaný S Pen.
Pochválit musím nově vyřešené pouzdro s mnohem pevnějším stojánkem, naopak uchycení S Penu magnetem k tělu tabletu je slabé a ideální by bylo najít pro něj místo právě v obalu. Klávesnice sama o sobě je pohodlná, vhodná i pro delší psaní, ale je velká škoda, že se ji Samsung rozhodl nedoplnit touchpadem – i když je jasné, že by to vzhledem ke konstrukci bylo obtížné. Pro skutečně plnohodnotné použití jako notebooku tak zainvestujte do Bluetooth myši.
Celkově vzato je vlajkový model od Samsungu skutečně tabletem bez kompromisů, který velmi schopně dokáže zastat i roli notebooku. Tedy konečně je to tady.
A co vy, uvažujete o náhradě MacBooku, ultrabooku či konvertiblu s Windows tabletem s Androidem? Nebo jste již přešli? Podělte se s námi o vaše názory a zkušenosti v diskuzi.
Foto: mobilenet.cz