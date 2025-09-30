Duo základních tabletů: Samsung představil Galaxy Tab A11 a Galaxy Tab A11+

Samsung se rozhodl rozšířit svou nabídku tabletů o základní dvojici nazvanou Galaxy Tab A11 a Galaxy Tab A11+. Oficiálně byly představeny skrze francouzské zastoupení výrobce (viz samsung.com/fr), avšak kompletní specifikace nadále neznáme. Týká se to především většího modelu s přídomkem Plus, který má totiž z neznámých důvodů dorazit až koncem roku.
Základní Samsung Galaxy Tab A11 využívá 8,7" IPS displej s 90Hz obnovovací frekvencí, zatímco model Galaxy Tab A11+ dostal do vínku 11" IPS displej s 90Hz obnovovací frekvencí. Stereo reproduktory u obou podporují Dolby Atmos a nechybí ani 3,5mm jack. O výkon menšího tabletu se stará procesor MeidaTek Helio G99, u většího prozatím není znám. Menší novinka nabízí paměťové verze 64+4 GB a 128+8 GB. U většího Galaxy Tabu A11+ hodnoty RAM neznáme, naopak víme, že úložiště pojme 128 GB, nebo 256 GB. Ve všech případech však nové tablety zvládají i klidně 2TB paměťovou kartu.
Prostředí má na starost nejnovější Android 16 a nadstavba One UI 8.0. Potěšující zprávou je, že oba tablety obdrží 7letou softwarovou podporu, a to včetně velkých aktualizací na další verze Androidu. Zadní fotoaparát poskytne 8megapixelové rozlišení, čelní kamerka pak 5megapixelové, alespoň u Galaxy Tab A11.
Baterie nasadil Samsung spíše menší. Galaxy Tab A11 má kapacitu pouze 5 400 mAh a pravděpodobně podporuje pouze 15W drátové nabíjení. Větší Galaxy Tab A11+ poskytne baterii s kapacitou 7 040 mAh a podporu 25W nabíjení. Zásadní výhodou tabletu Galaxy Tab A11+ má být podpora režimu DeX, díky kterému dostanete přímo na displeji tabletu v podstatě desktopový režim a pohodlnější práci s více okny.
Základní Samsung Galaxy Tab A11 se již na českém trhu nabízí, a to ve variantě 64+4 GB za 4 499 Kč. Sáhnout můžete i po verzi s podporou LTE, která ve shodné paměťové variantě vychází na 5 499 Kč. Zda se dočkáme i dalších paměťových variant, případně většího modelu koncem roku, není v tuto chvíli jasné.
Technické parametry Samsung Galaxy Tab A11 LTEKompletní specifikace
|Konstrukce
|211 × 124,7 × 8 mm, 332 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP52
|Displej
|TFT IPS, 8,7" (1 340 × 800 px)
|Fotoaparát
|8 Mpx
|Chipset
|MediaTek helio G99,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSD
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ne
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 100 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|září 2025, 5 499 Kč
