Kvalitní tablet s S Penem pod 10 tisíc korun? Přichází Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Mnozí možná už vyhlížejí řadu Galaxy Tab S11, avšak Samsung se rozhodl představit ještě jednoho, v pořadí pátého, člena řady Galaxy Tab S10. tentokrát došlo na přídomek Lite, což značí, že zde budeme mít tu čest s tím sice nejhůře vybaveným, ale současně ale také nejlevnějším zástupcem.
Novinka míří na spíše středně náročné uživatele, kteří hledají tablet s podporou S Pen, který je rovnou součástí prodejního balení. Těšit se můžete i na malou tloušťku 6,6 milimetrů a hmotnost 524 gramů. Dominantou čelní strany je 10,9" IPS displej s rozlišením 2 112 × 1 320 pixelů. O pohon se stará spíše jen průměrný procesor Exynos 1380. Volit pak můžete ze dvou paměťových variant, a to 128+6 GB, nebo 256+8 GB. V obou případech si však tablet rozumí s až 2TB paměťovými kartami.
Kaňkou na kráse je, že Samsung tablet začne prodávat s již zastaralým Androidem 15. Galaxy Tab S10 Lite podporuje v rámci konektivita Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 a lepší verze má i slot pro nano SIM kartu a rozumí si s 5G sítěmi. Baterie tabletu má kapacitu 8 000 mAh. Zmínit můžeme ještě fotoaparáty, ten zadní nabízí 8megapixelové rozlišení, čelní kamerka si vystačí s 5 megapixely.
Nový tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite bude nabízen v šedé, stříbrné a červené variantě. Prodej bude zahájen 4. září 2025, přičemž základ s podporou Wi-Fi a 128GB pamětí vyjde na 9 999 Kč.
|Samsung Galaxy Tab S10 Lite
|Cena
|128+6 GB Wi-Fi
|9 999 Kč
|256+8 GB Wi-Fi
|11 799 Kč
|128+6 GB 5G
|11 499 Kč
|256+8 GB 5G
|13 299 Kč
Technické parametry Samsung Galaxy Tab S10 Lite 256 GB 5GKompletní specifikace
|Konstrukce
|254,3 × 165,8 × 6,6 mm, 524 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 10,9" (2 112 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|8 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px
|Chipset
|Samsung Exynos 1380, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSD
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ne
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|8 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|září 2025, 13 299 Kč
