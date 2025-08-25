mobilenet.cz na sociálních sítích

Kvalitní tablet s S Penem pod 10 tisíc korun? Přichází Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Michal Pavlíček
2
Fotografie: Samsung
  • Výkon tabletu dodává procesor Exynos 1380
  • K dispozici je Wi-Fi i 5G verze
  • Paradoxně Samsung nasadil starý Android 15
  • Prodej v ČR bude spuštěn 4. září

Mnozí možná už vyhlížejí řadu Galaxy Tab S11, avšak Samsung se rozhodl představit ještě jednoho, v pořadí pátého, člena řady Galaxy Tab S10. tentokrát došlo na přídomek Lite, což značí, že zde budeme mít tu čest s tím sice nejhůře vybaveným, ale současně ale také nejlevnějším zástupcem.

Novinka míří na spíše středně náročné uživatele, kteří hledají tablet s podporou S Pen, který je rovnou součástí prodejního balení. Těšit se můžete i na malou tloušťku 6,6 milimetrů a hmotnost 524 gramů. Dominantou čelní strany je 10,9" IPS displej s rozlišením 2 112 × 1 320 pixelů. O pohon se stará spíše jen průměrný procesor Exynos 1380. Volit pak můžete ze dvou paměťových variant, a to 128+6 GB, nebo 256+8 GB. V obou případech si však tablet rozumí s až 2TB paměťovými kartami.

Kaňkou na kráse je, že Samsung tablet začne prodávat s již zastaralým Androidem 15. Galaxy Tab S10 Lite podporuje v rámci konektivita Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 a lepší verze má i slot pro nano SIM kartu a rozumí si s 5G sítěmi. Baterie tabletu má kapacitu 8 000 mAh. Zmínit můžeme ještě fotoaparáty, ten zadní nabízí 8megapixelové rozlišení, čelní kamerka si vystačí s 5 megapixely.

Nový tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite bude nabízen v šedé, stříbrné a červené variantě. Prodej bude zahájen 4. září 2025, přičemž základ s podporou Wi-Fi a 128GB pamětí vyjde na 9 999 Kč.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Cena
128+6 GB Wi-Fi 9 999 Kč
256+8 GB Wi-Fi 11 799 Kč
128+6 GB 5G 11 499 Kč
256+8 GB 5G 13 299 Kč

Technické parametry Samsung Galaxy Tab S10 Lite 256 GB 5G

Kompletní specifikace
Konstrukce254,3 × 165,8 × 6,6 mm, 524 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
DisplejTFT IPS, 10,9" (2 112 × 1 320 px)
Fotoaparát8 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px
ChipsetSamsung Exynos 1380, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSD
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ne
Operační systémAndroid 15
Akumulátor8 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostzáří 2025, 13 299 Kč
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Je fajn, že S-pen bude v balení.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Zbytečnost, je to S9 FE tablet s 25W místo 45W a nižší rozlišení.
