Nejlepší sportovní chytré hodinky s GPS

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Chytrých hodinek je na trhu nepřeberné množství, ovšem jen u několika se lze spolehnout na integrovanou GPS, u ještě menšího počtu pak na schopnost přesně zaznamenat trasu. V tomto výběru se proto zaměříme na několik chytrých hodinek, které nabídnou možnost kvalitního záznamu.

Nejlepší chytré hodinky s GPS

Apple Watch 7

Apple Watch 7 lze sice na první pohled konstrukčně jen obtížně rozpoznat od předchozí generace, přináší však zajímavou novinku, kterou je o něco vyšší odolnost v podobě certifikace IP6X. Ta doplňuje výrobcem udávanou voděodolnost do 50 metrů. Pokud se s hodinkami rozhodnete skočit do sprchy (nebo do bazénu), potěší velmi snadno a rychle dostupný zámek obrazovky i funkce pro odstranění vody z reproduktoru.

Aplikace si nově můžete vychutnat na 1,9" displeji, jenž má být o 20 % větší než předchozí generace. LTPO OLED panel s velmi vysokým jasem i podporou Always-On je ale každopádně špičkový. K dostání je i verze s připojením LTE. Na procházku do přírody tak můžete klidně nechat telefon doma

Huawei Watch GT Runner

Huawei Watch GT Runner vynikají nízkou hmotností 38,5 gramů i odolným pouzdrem z kompozitního polymerového materiálu, které doplňuje keramická luneta a skleněná plocha, pod níž je ukryt senzor TruSeen 5.0+. Ten nabídne mezigeneračně přesnější měření tepové frekvence, ale také schopnost monitorovat okysličení krve. Velmi zajímavá je rovněž možnost podrobné analýzy běhu, na základě čehož poskytnou hodinky detailní informace o tom, jak dlouho byste měli odpočívat, v jaké z několika měřených intenzit jste běželi a dokonce nabízí i schopnost analyzovat, jak jste na tom s kyselinou mléčnou neboli zjistit laktátový práh.

Potěší také GPS, která zajistí přesné měření díky vylepšené anténě i v náročnějším terénu. Pro co nejpřesnější měření sportovních výkonů je navíc možné s aplikací Huawei Zdraví spárovat hrudní pás Suunto či Polar a pro ještě více informací o životosprávě třeba chytrou váhu. To zapálení běžci jistě ocení, stejně jako možnost si naměřená data exportovat nejen jako obrázek či animaci, ale také v oblíbených formátech GPX, TCX a KML. Nic tak nebrání tomu si vyexportovaná data nahrát do vaší oblíbené aplikace pro běžce, jako je například Strava.

Amazfit GTR 3 Pro

Příjemně lehkými chytrými hodinkami s kvalitní zabudovanou GPS jsou rovněž Amazfit GTR 3 Pro. Tento model nabídne kromě elegantního hliníkového provedení s matnou povrchovou úpravou také otočnou korunku s haptickou odezvou či 1,45" AMOLED zobrazovací panel s jasem až tisíc nitů. Chvalitebná je rovněž zvýšená odolnost obrazovky díky nasazení Gorilla Glass 3 či podpora Always-On.

Hodinky disponují rovněž mikrofonem a reproduktorem, díky čemuž lze pomocí nich (v propojení se smartphonem) telefonovat. Stejně tak ve výbavě najdeme Bluetooth 5.0 či Wi-Fi pro přenos většího objemu dat mezi telefonem a hodinkami. Sportovní aktivity doprovází pěkně zpracované statistiky a potěší také pohodlná synchronizace s dalšími aplikacemi. Na výběr je například Apple Health, Google Fit či Strava.

Amazfit T-Rex 2

Amazfit T-Rex 2 jsou každým coulem sportovní hodinky a dávají to patřičně najevo samotným vzhledem připomínajícím oblíbené G-Shock od Casia. Na rozdíl od velkého množství chytrých hodinek se mohou pochlubit hned čtyřmi tlačítky, které se hodí v případě, že máte nasazené rukavice nebo se s hodinkami nacházíte v bazénu, kdy nemusí displej správně reagovat na dotyky. Pouzdro v sobě přitom ukrývá barometr, ale také má umožňovat provoz ve velmi nízkých teplotách (až mínus 30 stupňů Celsia). Vysokou odolnost dává najevo rovněž přítomnost certifikace MIL-STD 810G či polymerová konstrukce.

Středobodem hodinek je 1,39" AMOLED panel s jemností 326 PPI, který disponuje vysokým maximálním jasem zajišťujícím bezproblémovou čitelnost na přímém slunečním světle i spolehlivou automatickou regulací. U běhu, jízdy na kole či jiných aktivit využívajících polohové služby rozhodně potěší možnost exportu do GPX a velmi rychlá a přesná GPS. Amazfit T-Rex 2 mají jednu z nejlepších GPS, se kterou jsme se u chytrých hodinek setkali, a velmi obstojně si poradila se záznamem komplikovaných tras, přičemž nedocházelo k „procházení“ budov ani ničemu podobnému.