Nejhezčí tenká novinka? Přivítejte Motorolu Edge 70 s 6 milimetry v pase

Letošní rok je obdobím, kdy se hned několik výrobců rozhodlo představit nebývale tenké mobilní telefony. Po Samsungu, Applu a třeba Nubii se přidává i Motorola, která oficiálně odhalila model Edge 70 (viz motorola.com), který je však jen přejmenovaný X70 Air, který byl pro Čínu představen již o pár týdnů dříve. Přidanou hodnotou této novinky je opravdu stylový design, na kterém si Motorola dala rozhodně záležet. Nabízena je ve třech barvách s logem Pantone – Gadget Grey, Lilly Pad a Bronze Green. Všechny pak pojí speciální nylonová texturová plocha na zadní straně.
Rám mobilu je hliníkový a rovnou dodejme, že tloušťka mobilu je pouze 5,99 milimetrů. Nejde tak historicky o nejtenčí Motorolu, toto prvenství drží zhruba 10 let starý model Moto Z. Velice příjemná je i hmotnost, která činí jen 159 gramů. Přesto se nový model může pochlubit zvýšenou odolností se stupněm krytí IP69.
Displej typu AMOLED narostl na 6,7" a disponuje velmi jemným rozlišením. Mnohé jistě potěší, že je displej plochý a jeho jas může dosáhnout až na 4 500 nitů. O výkon se stará solidní procesor Snapdragon 7 Gen 4 společně s 12GB operační pamětí. Interní paměť poskytne 512 GB.
Na zádech výrobce hovoří o dvou fotoaparátech, a to hlavním 50megapixelovém a sekundárním ultraširokoúhlém, který má opět 50 megapixelů a šířku záběru 120°. Na čelní straně v průstřelu displeje je pak znovu další 50megapixelový snímač pro selfies.
Navzdory malé tloušťce se do těla telefonu dostala slušná baterie s kapacitou 4 800 mAh. Podporováno je 68W drátové nabíjení a 15W bezdrátové nabíjení. Doplňme, že novinka má kovovou konstrukci, využívá služeb nejnovějšího Androidu 16 a disponuje čtečkou otisků prstů přímo v displeji.
Nová Motorola Edge 70 bude nabízena i na českém trhu, a to ve třech barevných variantách. Česká cena prozatím nebyla oznámena, avšak ta evropská se má pohybovat kolem 800 eur, což je v přepočtu necelých 20 tisíc korun.
Technické parametry Motorola Edge 70Kompletní specifikace
|Konstrukce
|159,9 × 74 × 6 mm, 159 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 800 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|listopad 2025, 19 999 Kč
I v případě podobných dárků jako u předchozího modelu, je ta cena minimálně o pět tisíc přemrštěná.
Uvidíme
