Nejhezčí tenká novinka? Přivítejte Motorolu Edge 70 s 6 milimetry v pase

Michal Pavlíček
13
Nejhezčí tenká novinka? Přivítejte Motorolu Edge 70 s 6 milimetry v pase
Fotografie: Motorola
  • Baterie má kapacitu 4 800 mAh a nechybí bezdrátové nabíjení
  • Výkon obstarává Snapdragon 7 Gen 4
  • Dostalo se na zvýšenou odolnost IP69

Letošní rok je obdobím, kdy se hned několik výrobců rozhodlo představit nebývale tenké mobilní telefony. Po Samsungu, Applu a třeba Nubii se přidává i Motorola, která oficiálně odhalila model Edge 70 (viz motorola.com), který je však jen přejmenovaný X70 Air, který byl pro Čínu představen již o pár týdnů dříve. Přidanou hodnotou této novinky je opravdu stylový design, na kterém si Motorola dala rozhodně záležet. Nabízena je ve třech barvách s logem Pantone – Gadget Grey, Lilly Pad a Bronze Green. Všechny pak pojí speciální nylonová texturová plocha na zadní straně.

Motorola Edge 70

Rám mobilu je hliníkový a rovnou dodejme, že tloušťka mobilu je pouze 5,99 milimetrů. Nejde tak historicky o nejtenčí Motorolu, toto prvenství drží zhruba 10 let starý model Moto Z. Velice příjemná je i hmotnost, která činí jen 159 gramů. Přesto se nový model může pochlubit zvýšenou odolností se stupněm krytí IP69.

Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Na celou obrazovku

Displej typu AMOLED narostl na 6,7" a disponuje velmi jemným rozlišením. Mnohé jistě potěší, že je displej plochý a jeho jas může dosáhnout až na 4 500 nitů. O výkon se stará solidní procesor Snapdragon 7 Gen 4 společně s 12GB operační pamětí. Interní paměť poskytne 512 GB.

Na zádech výrobce hovoří o dvou fotoaparátech, a to hlavním 50megapixelovém a sekundárním ultraširokoúhlém, který má opět 50 megapixelů a šířku záběru 120°. Na čelní straně v průstřelu displeje je pak znovu další 50megapixelový snímač pro selfies.

Motorola Edge 70

Navzdory malé tloušťce se do těla telefonu dostala slušná baterie s kapacitou 4 800 mAh. Podporováno je 68W drátové nabíjení a 15W bezdrátové nabíjení. Doplňme, že novinka má kovovou konstrukci, využívá služeb nejnovějšího Androidu 16 a disponuje čtečkou otisků prstů přímo v displeji.

Motorola Edge 70

Nová Motorola Edge 70 bude nabízena i na českém trhu, a to ve třech barevných variantách. Česká cena prozatím nebyla oznámena, avšak ta evropská se má pohybovat kolem 800 eur, což je v přepočtu necelých 20 tisíc korun.

Technické parametry Motorola Edge 70

Kompletní specifikace
Konstrukce159,9 × 74 × 6 mm, 159 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor4 800 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostlistopad 2025, 19 999 Kč
motorola.com/cz
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 15:22
Ta cena je nějaká chyba či vtip? Nebo tu máme největší fail roku nebo několika let? 😄
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Ta cena 20k za střední třídu 🤣
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Líbivý telefon, to ano. Ale celkově parametry vzhledem k ceně, hodně sebevědomá.

I v případě podobných dárků jako u předchozího modelu, je ta cena minimálně o pět tisíc přemrštěná.

Uvidíme
Martin Moravec
Martin Moravec
Proč letos Motorola neudělala nástupce Edge 50 ultra? A tuto cenu moc nechápu??
