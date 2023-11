Nejen displej, ale už i fotoaparáty. Skla PanzerGlass nabídnou špičkovou ochranu

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Spolu s iPhony 15 nám v redakci přistála i nejnovější skla PanzerGlass v nejvyšší třídě odolnosti s přídomkem „Diamond Strength“. Vzhledem k tomu, že jsem vlastníkem iPhonu 15 Pro Max, rozhodl jsem se všechna nová skla otestovat, a to včetně nejnovějšího příslušenství v podobě ochranných kroužků Hoops Rings dostupných v barevných variantách, které odpovídají titanovým rámečkům iPhonu 15 Pro a iPhonu 15 Pro Max.

Proč právě PanzerGlass?

Vzhledem k tomu, že pro osobní účely používám iPhony již od druhé generace, znám ceny oprav rozbitého displeje, takže používám ochranná skla. Zpočátku byla ochranná skla spíše křehkou obranou, kdy stačil i mírný ťukanec a nalepené sklíčko jste mohli vyhodit. Ano, stačilo koupit nové a člověk si stále opakoval: „hlavně že to nebyl displej“. Pravda, ale pokud přeci jen chcete, aby vám sklíčko vydrželo delší dobu, jedinou cestou je zvolit kvalitního výrobce a samozřejmě si připlatit.

Skla PanzerGlass používám posledních několik let a s příchodem těch s přídomkem „Diamond Strength“ musím uznat, že jsem se stal spokojený. Demonstrovat to mohu na mých zkušenostech se sklem PanzerGlass „Diamond Strength“ pro iPhone 14 Pro Max. Sklíčko jsem nalepil na svůj iPhone v den nákupu, do pořízení iPhonu 15 Pro Max uběhl celý rok. A zkušenosti? Oleofobní vrstva byla stejně kvalitní jako na začátku, prst po skle stále perfektně klouže, šmouhy a mastnota se čistí extrémně snadno a na povrchu skla jsem neobjevil žádný vryp, pouze pár vlasových škrábanců, kterých jsem si dokázal všimnout jen pod úhlem při dobrém osvětlení.

Znamená to, že jsem iPhone nosil v nějakém obalu typu „kniha“? Ne, standardně jsem jej měl v originálním koženém obalu a při cestě ven jsem jej dával do tašky společně s klíči a dalšími věcmi. I přes opatrné zacházení se můj iPhone 14 Pro Max několikrát „prolétl“ vzduchem a seznámil s podlahou, a to jak u mě doma, tak venku. Zatímco pouzdro jsem měnil hned několikrát, sklíčko jsem za celý rok měnit nemusel.

Ne, PanzerGlass není jediné odolné sklo na smartphone, z mého pohledu jde však o spolehlivou ochrannou, což je něco, co při investici do smartphonu za více než 35 tisíc korun očekávám.

Jaká je letošní nabídka?

PanzerGlass a jeho řada „Diamond Strength“ novinkou není, ale s tímto typem odolnosti má značka ve své nabídce více skel. Začneme tím „základním“, Ultra-Wide Fit Screen Protection s instalačním rámečkem EasyAligner uvnitř balení. Díky němu sklo nainstalujete opravdu rovně, což oceňuji. Přilnutí je otázka pár vteřin, ve většině případů se podaří bez bublinek. Pokud se však nějaká objeví, sama zmizí do druhého dne, což mám odzkoušeno. Tloušťka skla činí 0,4 milimetrů a sahá až téměř do rohů, pokud máte nasazeno pouzdro, nainstalovaného skla si prakticky nejde všimnout. Sklo vyjde na 899 Kč.

Pokud vám jde o soukromí a často se pohybujete v městské hromadné dopravě, nabízí se Ultra-Wide Fit sklíčko Privacy Screen Protection. Jde o to, že tento typ skla eliminuje viditelnost displeje z úhlu. Pro bezproblémové rozpoznání skrze Face ID je v této oblasti průhledné. I u tohoto skla můžete počítat s instalačním rámečkem EasyAligner. Sklo stojí 899 Kč.

Vypadá to jako výřez, ale jde o část s průhledným sklem

I PanzerGlass se stejně jako Apple snaží minimalizovat odpad, proto je v jeho nabídce i sklíčko Re:fresh, opět typu Ultra-Wide Fit. PanzerGlass se chlubí, že sklíčko je vyrobeno ze 45 % z certifikovaného odpadu. Jinak řečeno používá odpad, jehož původ je dohledatelný. Sklíčko Re:fresh nabízí třídu ochrany „Platinum Strength“ a stojí 999 Kč.

V balení každého skla naleznete i instalační rámeček, hadřík s alkoholem, utěrku a odstraňovač prachu

Eyecare Protection je odolné sklo dle třídy „Diamond Strength“ a samozřejmě také typu Ultra-Wide Fit. Kombinuje dva důležité aspekty, sklo je totiž antireflexní a pohlcuje modré světlo. I k tomuto sklu dostanete instalační rámeček EasyAligner. Osobně jsem se letos rozhodl vyměnit sklíčko Ultra-Wide Fit Screen Protection právě za Eyecare Protection a musím uznat, že jsem velmi spokojený, protože s telefonem před obličejem trávím dlouhé hodiny a na mém zraku se to již pomalu začalo podepisovat. Sklo vyjde na 999 Kč.

Perlička na závěr? PanzerGlass má v nabídce i hybridní řešení v podobě Ultra-Wide Fit ochrany MATRIX, které má v balení instalační rámeček a je třídy „Platinum Strength“, k dostání je však primárně v zahraničí. PanzerGlass využívá technologii ochrany nárazu D3O, kterou letos poprvé využívá i u ochranných krytů. D3O je materiál, který pohlcuje nárazy, jež umí rozprostřít po celé své ploše. Jde o hybridní řešení mezi fólií a sklem, je tedy i ohebné. Výhodou je i fakt, že je ze 100 % vyrobena z recyklovaných plastů. PanzerGlass se navíc spojil s neziskovou organizací The Perfect World Foundation na podporu „Project Ocean“. Za každou prodanou fólii MATRIX společnost PanzerGlass přispěje na projekt věnovaný ochraně mořského života.

Osobně mám radost i z kroužků Hoops, která ochrání čočky fotoaparátů. Kroužky jsou nalepené na speciální destičce, u které stačí odlepit spodní část a následně ji nasadit na objektivy iPhonu. Ty se silikonovým lepidlem jednoduše přichytí, následně stačí jen lehce přitlačit a je hotovo. To se mi líbí! Nám na test dorazila varianta s černým hliníkovým rámem, ovšem PanzerGlass v dohledné době nabídne i kroužky s barvách titanu nejnovějších iPhonů 15 Pro/Pro Max, a to jak z hliníku, tak z titanu.

Sklíčka nijak nesnižují průhlednost, pouze chrání celý objektiv, a to z vrchu i boku, kryjí tedy celý snímač. Cena činí 449 Kč za hliníkovou verzi, titanová vyjde v době zalistování u obchodníků na 599 Kč, stát by se tak mělo v následujících dnech.

Veškeré příslušenství PanzerGlass pro nejnovější iPhony pořídíte například na webu MP.cz.

Zhodnocení: poctivá ochrana

Skla PanzerGlass se pyšní skvělou odolností a vlastnostmi, které odpovídají klasickému sklu, jež chrání displej vašeho telefonu. Vyzdvihnout musím především skvělou odolnost vůči škrábancům a perfektní oleofobní vrstvu, která mi přijde skoro tak dokonalá jako u samotného skla kryjícího displej. I přestože Apple chrání displeje odolným sklem Ceramic Shield a na těle modelů řady Pro se nachází titanový rámeček, stále jde o křehká zařízení, u kterých platí, že pokud spadnou displejem na tvrdou podlahu, dost pravděpodobně se rozbijí.

Ano, nemusí se roztříštit, ale tak či tak se rozbijí. Výměna displeje je nově levnější, přesto za displej iPhonu 15 Pro Max zaplatíte více než 12,5 tisíc korun, za displej iPhonu 15 necelých 9 tisíc korun. V tomto ohledu se zdá investice do ochranného skla průměrně za 900 Kč jako rozumná, zvláště s ohledem na fakt, že nepřináší žádné kompromisy a dost pravděpodobně jej nebudete muset měnit po celou dobu životnosti telefonu.