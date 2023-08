PanzerGlass to umí i ve velkém! Jak vypadají skla pro iPady Pro?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

PanzerGlass se postupem času vyprofiloval jako značka s opravdu kvalitními skly pro smartphony všech možných značek. Ano, ceny nejsou nejnižší, ale stále několikanásobně nižší, než co by vás stála výměna prasklého skla telefonu. Co ale možná nevíte, PanzerGlass umí i skla pro větší zařízení, například iPady. Do redakce nám dorazila jak varianta pro 11" iPad Pro, tak pro 12,9" variantu. A v tomto případě už nejde o žádné „sklíčko“, ale doslova o „tabuli skla“.

Skla dorazí v typickém obalu, avšak pochopitelně mnohem větším než obvykle. Kromě samotného skla uvnitř naleznete leštící hadřík, hadřík napuštěný v alkoholu a také samolepky na odstranění prachu. Sklo samotné je poměrně masivní, díky čemuž se s ním při lepení velmi dobře manipuluje, zároveň se nevytváří ani velké množství bublinek, které by bylo nutné po nalepení vytlačovat. Výhodou je, že i pokud se vám sklo nepodaří nalepit napoprvé rovně, můžete jej sejmout a znovu nalepit – jen pozor na prach, který by se pod sklo při opětovném lepení mohl dostat. Osobně mohu doporučit lepení skla například v koupelně s vyšší vlhkostí, protože zde je menší pravděpodobnost polétavého prachu.

Někoho možná překvapí, že skla pro iPady Pro mají výřez, když skla pro iPhony výřezy nemají. Vzhledem k tomu, že je sklo masivnější, mohlo by blokovat senzory Face ID, takže PanzerGlass nakonec vsadil na výřez. Vnímat to budete pouze v případě, kdy bude displej pohaslý, pokud budete iPad standardně používat, nejde o nic rušivého.

Sám jsem sklo na iPadu Pro 11 používal několik týdnů, přičemž ne pokaždé byl iPad v ochranném krytu. Ani po pár týdnech používání se na skle neobjevil byť jediný škrábanec, dokonce ani ten vlasový. Troufnu si tvrdit, že by sklo dokázalo zamezit rozbití displeje i při pádu na hranu, pokrývá totiž valnou část přední strany. V každém případě doporučujeme ochranu kombinovat s pouzdrem se zesílenými bočnicemi, které pohltí případné nárazy.

Skla můžete pořídit například na webu Mobil Pohotovosti. Vzhledem k provedení a kvalitě nepřekvapí cena, která se pohybuje (v závislosti na modelu a jeho velikosti) okolo tisíce korun. PanzerGlass má v nabídce skla i pro další modely, například i pro oblíbenou řadu Air.