Něco jako Pixel Watch, ale hezčí? OnePlus představilo hodinky Watch 3 (43 mm)

Fotografie: OnePlus

Bez ohledu na to, zda chytré hodinky používáte, nebo ne, výrobci si myslí, že je zkrátka potřebujete. Myslí si to koneckonců i OnePlus, které současně s dnešními smartphony představilo i chytré hodinky Watch 3. Možná je to jen shodným modelovým označením, možná i částečně designem, ale hodinky nám ty od Googlu poměrně dost připomínají, což ale nemusí být na škodu.

Zatímco Google u poslední generace „drží“ dvě velikosti (41 a 45 mm), OnePlus před časem s modelem Watch 3 vsadilo pouze na 46mm variantu, což rozhodně nelze považovat za univerzální velikost. Novinka tedy přináší primárně kompaktnější úhlopříčku, konkrétně 1,32 palce, stále jde o typ AMOLED s 60Hz obnovovací frekvencí. Výrazně se snížila také hmotnost, z původních 49,7 gramu na 36,8 gramu. Pouzdro hodinek je vyrobeno z nerezové oceli a jsou kryté dle certifikace IP68.

Co se týká konektivity, k dispozici je pouze varianta Bluetooth/Wi-Fi, podpora mobilních sítí bohužel chybí. Hodinky pohání procesor Snapdragon W5 Gen 1, k dispozici je 2GB paměť RAM a 32GB úložiště. Uvnitř se nachází operační systém Google Wear OS 5, baterie s kapacitou 354 mAh by měla hodinky udržet při životě zhruba 2,5 dne. Nechybí samozřejmě GPS ani NFC, takže s hodinkami můžete díky systému Google Wear OS bez problému platit i v obchodech.

Aktuálně jsou hodinky k dispozici za 279 eur, tedy zhruba 6 900 Kč, k nákupu můžete zdarma získat sluchátka OnePlus Nord Buds 3 Pro v hodnotě 2 tisíc korun.