Čtvrtý iPhone SE může být hit, prý nabídne i Dynamic Island

Server gsmarena.com upozornil na zprávu leakstera Majin Bu ze sociální sítě X. Podle něj řada iPhone SE nakonec nemusí být „mrtvá“, jak se dle absence spekulací o čtvrté generaci může zdát. Zpočátku roku 2023 se sice mluvilo o tom, že Apple s vývojem nejdostupnější řady skončil, na druhou stranu jsme ale již dříve četli zprávy o tom, že je premiéra další generace připravována právě až na letošek.

Based on what has been reported to me, the iPhone SE could have a design very similar to that of the current iPhone 16 still in development. The new iPhone SE will most likely have a single camera instead of the double one of the iPhone 16 models, otherwise it seems that the… pic.twitter.com/Z1Gio4nBRu