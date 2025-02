Jednoduchost především. HMD Aura² si vystačí s Androidem 14 Go

Fotografie: HMD

Původem finská značka HMD se dostává do širšího povědomí uživatelů, avšak prozatím se prezentuje spíše mobilními telefony pro nenáročné. Důkazem je i nově představený kousek HMD Aura². Ten dokonce cílí na ty vůbec nejméně náročné uživatele. Ostatně posuďte sami podle výbavy, kterou novinka láká. Nasazen je 6,52" IPS displej s nízkým rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. Panel má také velmi velké rámečky a výřez pro čelní 5megapixelový fotoaparát.

Výrazně se šetřilo na hardwarové výbavě. HMD zřejmě kdesi našlo 5 let staré procesory Unisoc SC9863A a usoudilo, že bude skvělý nápad tento 28nm typ nasadit. Podpořen je 4GB operační pamětí. Situace vypadá velmi zoufale, ale vše alespoň z jisté části zachrání nasazení výrazně odlehčeného systému Android 14 Go. O zabezpečení se stará například čtečka otisků prstů na boku zařízení. S ohledem na zbylou výbavu překvapí velké 256GB úložiště. Naštěstí jsou podporovány paměťové karty, byť jen do velikosti 128 GB.

Záda telefonu jsou prostorem pro fotomodul, avšak je v něm pouze jediný fotoaparát s 13 megapixely a automatickým ostřením. V další výbavě figuruje například 3,5mm jack, USB-C konektor nebo mírně zvýšená odolnost se stupněm krytí IP54. Baterie disponuje velmi slušnou kapacitou 5 000 mAh, avšak je podporováno pouze 10W drátové nabíjení. Počítejte tak s delší dobou na nabíječce. Výrobce dokonce prozradil, že by baterie měla vydržet 800 nabíjecích cyklů.

HMD Aura² bude nabízeno ve dvou barevných variantách, a to Midnight Black a Icy Blue. V tuto chvíli však nejsou známé podrobnosti o dostupnosti ani ceně.