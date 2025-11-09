Nástupce Samsungu Galaxy S25? Takhle má vypadat Galaxy S26 Pro

V příštím roce čeká vlajkovou řadu Galaxy S od Samsungu pravděpodobně menší zemětřesení. Současná sestava tří běžných modelů bude ze strany výrobce do značné míry proměněna. Prostředí verze s přídomkem Plus bude zcela zrušena a nahrazena tenkým modelem Edge, který se ukázal již letos a jihokorejský výrobce s ním počítá i nadále. Konec má být malému modelu a Galaxy S25 se následníka již nedočká, i když ne tak docela.
Jak informuje server Android Headlines (viz androidheadlines.com), chystá se nový Samsung Galaxy S26 Pro. Těšit se můžeme na vylepšenou výbavu a rozměrově nakonec nepůjde o takový nárůst, jak by možná jméno mohlo evokovat. Naroste výška a šířka, tloušťka poklesne, hovoří se o rozměrech 149,3 x 71,4 x 6,96 milimetrů, avšak v oblasti fotoaparátů 10,23 milimetrů. Displej mírně povyroste z 6,2" na 6,3". Dnešní optikou by se mělo nadále jednat spíše o menší mobil.
Podívat se můžeme i na pravděpodobnou podobu. Viditelná změna se týká fotoaparátů, kdy je celý trojice umístěna do méně nápadného oválného modulu, což je případný rozlišovací symbol mezi řadou S25 a S26. Výkon má modelu Galaxy S26 Pro dodávat buď Exynos 2600, nebo Snapdragon 8 Elite Gen 5 (označení není finální). Vítaná bude velkorysá 16GB operační paměť. Progres se očekává i v baterii, která by narostla oproti Galaxy S25 o 300 mAh na 4 300 mAh. Těšit se údajně máme i na vylepšený ultraširokoúhlý objektiv s 50megapixelovým rozlišením.
Na další informace si budeme muset ještě počkat, neboť premiéra nové řady Galaxy S26 je přeci jen poněkud vzdálena dnešním dním. Premiéra proběhne nejdříve na přelomu ledna a února roku 2026.
No a S26 Ultra dostane teleobjektiv střední třídy. Galaxy S26 Ultra bude vybaven teleobjektivem s 3x zoomem, clonou f/2,4 s 10 MPx 1/3,94” s pixely 1,0 µm.
Pro srovnání, letošní model Galaxy S25 Ultra využívá v této roli snímač Sony IMX754 – větší snímač o velikosti 1/3,52” s pixely o velikosti 1,12 µm.
Zdar Bene, vím že často měníš (domnívám se) mobilní telefon. Vždy to celý znovu nastavuješ? Jde mi o to, že mám nastavenou plochu. Dvě stránky. Seskupené do skupin (většinu). Mám nastavené widgety. Jde to někde někam uložit, tak abych při změně telefonu měl vše jak mám ve zvyku?
Čeká mě tovární nastavení (stále mi nefunguje Gmail jak má) a nechce se mi opět vše nastavovat. Díky
