Nástupce Galaxy Foldu dorazí v Q2 2020: dostane skleněný displej i podporu S Pen

Zatímco jsme zásobováni zprávami o ohebném véčku od Samsungu, které bude představeno společně s řadou Galaxy S20, pracuje jihokorejský výrobce také na regulérním nástupci Samsungu Galaxy Fold.

I just got word that Samsung will likely be launching the true Galaxy Fold successor in Q2 of this year.



If I've conglomerates all the different reports correctly, it should have an 8" display, 108MP camera, ultra thin glass, SPen, Snapdragon 865 and 5G.