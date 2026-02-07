Nano Banana 2 Lite: Nová generace sází na extrémní rychlost a nízké náklady

Model s kódovým označením gemini-3.1-flash-lite-image představuje podle Googlu (blog.google) evoluční skok v segmentu rychlého prototypování a velkoobjemových vývojářských procesů. Hlavním prodejním argumentem novinky je extrémně nízká latence. Nano Banana 2 Lite dokáže vygenerovat vysoce kvalitní obrazový výstup z textového zadání (text-to-image) za pouhé 4 sekundy. Tato vlastnost je ideální pro interaktivní navrhování a okamžité vizuální konceptualizace.
Neméně významným faktorem je nákladová efektivita, která je nastavena na 0,034 USD za jeden vygenerovaný obraz v rozlišení 1K. Google DeepMind tímto krokem přímo cílí na firmy a vývojáře, kteří pracují s omezenými provozními rozpočty nebo vyžadují generování tisíců vizuálních prvků v reálném čase. Navzdory technologickému zaměření na rychlost a cenu si model zachovává vysokou spolehlivost v dodržování zadaných promptů (prompt adherence), kontinuitu v zobrazení postav (character consistency) a precizní vykreslování textu uvnitř výsledných obrázků.
Today we're releasing two generative media models for developers and enterprises with strong cost-performance.— Google (@Google) June 30, 2026
🍌 Nano Banana 2 Lite: our fastest, most cost-efficient image model in the Nano Banana family.
🌐 Gemini Omni Flash: our natively multimodal high quality, cost… pic.twitter.com/3EyONu2vhX
Uvedením verze Lite Google zároveň vyjasnil strukturu celé modelové řady, kde číselné označení definuje generaci a specifické názvy reprezentují jednotlivé výkonnostní úrovně:
- Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image): Model optimalizovaný pro téměř real-time procesy a vysoké objemy dat, kde je klíčová ultranízká latence.
- Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image): Univerzální a všestranný model, který poskytuje optimální rovnováhu mezi vysokou kvalitou obrazu a rychlostí.
- Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image): Profesionální nástroj s pokročilým uvažováním, určený pro komplexní úkoly, kde přesnost a detaily převažují nad požadavkem na rychlost.
Vývojářský tým z Google DeepMind v této souvislosti doporučuje všem partnerům, kteří dosud využívali starší generaci modelu Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image), okamžitý přechod na verzi 2 Lite, jež nabízí prokazatelně lepší výsledky ve všech sledovaných parametrech.
I proto Google zvolil strategii plošného a rychlého nasazení. Pro komerční sféru a programátory je Nano Banana 2 Lite k dispozici okamžitě v rámci platforem Google AI Studio, Gemini API a Gemini Enterprise Agent Platform.
Současně dochází k integraci do spotřebitelských produktů. Běžní uživatelé se tak s novými schopnostmi modelu setkají v aplikaci Gemini, v rámci umělé inteligence ve vyhledávání (AI Mode in Search), v aplikacích jako NotebookLM, Google Photos, Stitch, Google Flow a také v reklamním systému Google Ads.