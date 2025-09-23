Na nové iPhony jen v rukavičkách? Trápí je snadná poškrábatelnost

Nedlouho po uvedení nejnovějších modelů iPhone Air a iPhone 17 Pro na trh se mezi prvními majiteli šíří vlna nespokojenosti. Problém, který si rychle vysloužil přezdívku „Scratchgate“, se týká snadného poškrábání rámu a okrajů těchto prémiových telefonů. Zatímco Apple zdůrazňoval jejich odolnost, realita ukazuje něco jiného, o čem informuje například francouzský server Consomac (viz consomac.fr).
Problémy uživatelé hlásí od samého začátku prodeje, kdy již po několika málo hodinách měly kousky vystavené v prodejnách Applu viditelně poškrábaná záda a boky. Ostatně to můžete vidět na přiložených fotografiích. Problém se týká zejména modelů s tmavší povrchovou úpravou, kde jsou poškození výrazněji patrná. Nikdo samozřejmě neví, jak citlivě se k vystaveným modelům zákazníci chovají, ale po pár hodinách by telefony rozhodně neměly působit takto zničeně.
Důvodem této nepříjemnosti může být změnou použitých materiálů. Zatímco loňská řada iPhonů 16 Pro nabízela titanový rám a skleněnou zadní stranu, letošní modely iPhone 17 Pro mají hliníkové tělo s keramickou plochou na zadní straně. Paradoxně lépe je na tom iPhone Air s titanovým rámem a keramickou zadní stranou, avšak i tento kousek trpí na škrábance a ošoupané plochy.
@Apple sorry but #Scratchgate is real and very disappointing - a case will help but i reckon even a few minutes without a case in the pocket with keys and the phone is damaged - truly shame on you!— Amar Singh🔹 (@amisecured) September 19, 2025
My iPhone 13 Pro Max has been without a case and there are NO scratches at all… pic.twitter.com/toWqY2Osv2
Stopy škrábanců jsou patrné například i na světlejší oranžové variantě, avšak nikoliv v takové míře jako na tmavých odstínech. Dodejme, že na jisté škrábance je byly náchylná takřka všechny generace iPhonů, ovšem zdaleka ne v takovéto míře a navíc pár hodin po vybalení z krabice. Při méně šetrném zacházení se navíc může stát, že bude nový iPhone poškozen už v momentě, kdy si jej sotva donesete domů v prodejním balení.
