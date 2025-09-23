mobilenet.cz na sociálních sítích

Na nové iPhony jen v rukavičkách? Trápí je snadná poškrábatelnost

Michal Pavlíček
5
Na nové iPhony jen v rukavičkách? Trápí je snadná poškrábatelnost
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Zejména tmavé varianty novinek jsou náchylné na škrábance a ošoupání
  • To se projevuje na zadní straně, třeba i od nabíječek MagSafe
  • Trpí tím modely iPhone 17 Pro (Max) a iPhone Air

Nedlouho po uvedení nejnovějších modelů iPhone Air a iPhone 17 Pro na trh se mezi prvními majiteli šíří vlna nespokojenosti. Problém, který si rychle vysloužil přezdívku „Scratchgate“, se týká snadného poškrábání rámu a okrajů těchto prémiových telefonů. Zatímco Apple zdůrazňoval jejich odolnost, realita ukazuje něco jiného, o čem informuje například francouzský server Consomac (viz consomac.fr).

Viditelně poškrábané iPhony 17 Pro a Air

Problémy uživatelé hlásí od samého začátku prodeje, kdy již po několika málo hodinách měly kousky vystavené v prodejnách Applu viditelně poškrábaná záda a boky. Ostatně to můžete vidět na přiložených fotografiích. Problém se týká zejména modelů s tmavší povrchovou úpravou, kde jsou poškození výrazněji patrná. Nikdo samozřejmě neví, jak citlivě se k vystaveným modelům zákazníci chovají, ale po pár hodinách by telefony rozhodně neměly působit takto zničeně.

Důvodem této nepříjemnosti může být změnou použitých materiálů. Zatímco loňská řada iPhonů 16 Pro nabízela titanový rám a skleněnou zadní stranu, letošní modely iPhone 17 Pro mají hliníkové tělo s keramickou plochou na zadní straně. Paradoxně lépe je na tom iPhone Air s titanovým rámem a keramickou zadní stranou, avšak i tento kousek trpí na škrábance a ošoupané plochy.

Stopy škrábanců jsou patrné například i na světlejší oranžové variantě, avšak nikoliv v takové míře jako na tmavých odstínech. Dodejme, že na jisté škrábance je byly náchylná takřka všechny generace iPhonů, ovšem zdaleka ne v takovéto míře a navíc pár hodin po vybalení z krabice. Při méně šetrném zacházení se navíc může stát, že bude nový iPhone poškozen už v momentě, kdy si jej sotva donesete domů v prodejním balení.

Diskuze ke článku
Filip Doležel
Filip Doležel
také by mě zajímaly základní 17 verze. o těch se moc nemluví, nicméně materiál je přeci stejný
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Zajímalo by mě, jak jsou na tom "základní" iPhony 17.
Odpovědět
David Rajtr
David Rajtr
Apple no, co čekat jinýho. Kvalita výroby nebyla nikdy moc vysoká co se týká iPhonů. Kámoš si předobjednal iPhone 17 Pro Max v modré, tak jsem zvědaví v jakém stavu mu příjde, protože ty telefony chodí poškozené dost často už z výroby aniž by to člověk rozbalil.
Odpovědět

