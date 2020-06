Fobie z 5G kulminovala bizarním způsobem. Monetizací

Fotografie: pixabay.com

Je to až neuvěřitelně zajímavý aspekt koronavirové krize. Na jedné straně mají být chytré telefony, jejich propojení a pokročilé počítačové systémy způsob, jak pandemii porazit. Na druhé straně existuje nemálo lidí, kteří věří v propojení mobilních sítí a virových částic. A zapalování základnových stanic nebylo jejich poslední slovo.

Když jsem poprvé koutkem oka zahlédl zprávu o zapalování základnových stanic, myslel jsem, že přichází odněkud z rozvojového světa. Jednalo se však o Velkou Británii. Je sice pravda, že 5G je „žhavé“ téma už delší dobu, ale prozatím se všechny spory odehrávaly ve virtuálním prostoru.

Lze si to vysvětlit i tak, že všichni lidé věřící na chemtrails v posledních týdnech kontumačně zvítězili, protože se na jejich hlavy snáší sotva desetina původní dávky. Svou pozornost tak museli zaměřit jiným směrem. Sítě 5G už byly delší dobu v centru dění, ale spíše kvůli politicko-obchodním vztahům Číny a USA. Obavy o zdraví, které v souvislosti virem pocítil snad každý, ale nastartovaly nové kolo neuvěřitelných spekulací.

Podle některých odborníků bude dalším zlomovým prvkem to, až se podaří integrovat technologický a biologický svět. Prozatím se do toho lidi moc nehrnou, tedy pokud je onemocnění nedonutí k naslouchátku nebo kardiostimulátoru. Ale virus ovládaný pomocí rádiových vln je tak progresivní myšlenka, že se neobjevila ani v jednom z dvou set původních dílů Hvězdné brány.

Mohlo by se zdát, že pár projevů vandalismu mohl být vrchol toho všeho. Člověk se mohl uklidňovat tím, že jim třeba média přisoudila jiný význam než jen náhodnou destrukci, a to v honbě za senzací. No a co se internetu týče, tam polovina lidí z nudy a pro zábavu „trolí“, zatímco druhá půlka bezmyšlenkovitě sdílí. Za to ale internet nemůže, ostatně kdo z nás se v dětství nebál černé sanitky nebo žiletek na tobogánu.

BBC však upozornila na další pokračování této kauzy, kterému se už opravdu nechce věřit. Společnost 5GBIOShield.com totiž začala prodávat na internetu zařízení na ochranu před škodlivými 5G vlnami. Jejich zařízení vypadá jako USB paměť, která podle prodejce obsahuje „proprietární holografickou nano katalyzátorovou technologii“. Ta má pomocí „kvantové oscilace obnovit soudržnost atomů“ a „vyzařovat frekvence síly života“. 283 liber, tedy nějakých osm a půl tisíce korun, za něco tak pokročilého je v podstatě zadarmo.

Ano, zadarmo. Skutečná cena se totiž pohybuje někde kolem stokoruny, protože oslovení experti našli uvnitř jen běžné komponenty USB disku s kapacitou 128 MB (ano, megabajtů).

No nekupte to.

Člověk může jen nechápavě kroutit hlavou anebo ocenit originální nápad a drzost, s jakou někdo přišel s takovýmto „podnikatelským plánem“. Ale jen do doby, než se rozpomene, jak šly v Rakousku na dračku filtry do zásuvek, které měly zablokovat špinavou energii z Temelína.

Jak totiž řekl Albert Einstein, pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist.