Možnost samoopravy s nářadím od Applu se rozšiřuje do Evropy. Na kolik vyjde peněz?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V rámci zmírnění nepochybně oprávněného rozhořčení uživatelů, kteří si nemohou opravit iPhone svépomocí, zejména pak příznivců iniciativy Right to Repair, se Apple nedávno rozhodl přistoupit k možnosti poskytování originální opravářské sady samotným zákazníkům. Ačkoliv tato služba odstrartovala na domácím (americkém) trhu, rozhodl se ji nyní cupertinský gigant rozšířit také do několika evropských zemí, a to konkrétně na území Belgie, Francie, Německa, Itálie, Polska, Španělska, Švédska a Velké Británie.

Jak si redaktoři gsmarena.com všimli na stránkách apple.com, s pomocí sady, která má mimochodem nemalé rozměry a dohromady hmotnost 36 kilogramů (jedná se o dva kufříky), budete moci opravit iPhony řady 12 a 13 , stejně jako MacBooky osazené proprietárním čipsetem od Applu.

Se zápůjčkou této sady získáte přístup k více než 200 specializovaným součástkám a nástrojům, ale také manuálům, které mají k dispozici i vyškolení technici Applu. Součástky jsou navíc naceněny stejně, kolik by stály u řetězce autorizovaných servisů společnosti Apple. Samotné zapůjčení pak vyjde na 60 eur (tedy necelých 1 500 korun) na 7 dní včetně dopravy, zároveň se však pojí s jistě nemalou zálohou na zapůjčené nářadí, podobně jako je tomu v USA.