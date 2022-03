Zítra má Apple tiskovku. Co by mohl představit?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple nás již v zítřejších večerních hodinách přivítá u své nejnovější tiskové konference, na které nám bude servírovat nejnovější produkty. V prvé řadě se netrpělivě čeká 3. generace iPhonu SE, tedy modelu, který bývá v nabídce Applu tím vůbec nejdostupnějším. Prozatím však nic není oficiálně potvrzeno, nelze tak s jistotou říci, že se nového telefonu zítra skutečně dočkáme.

Predictions for Apple's new desktop products:

1. 2022: More powerful Mac mini and more affordable external display (27-inch without mini-LED).

2. 2023: Mac Pro and iMac Pro. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2022

Analytik Ming-Chi Kuo nyní přinesl informace, jaké další přístroje by zítra mohly spatřit světlo světa. Dle jeho odhadů by se zítra měl představit výkonnější Mac mini, v jehož výbavě by se mohl objevit procesor Apple M1 Pro, nebo Apple M2. Kromě nového kompaktního počítače by se měl ukázat menší 27palcový monitor. Naopak na programu dne nemá být nový MacBook Pro ani nový počítač Mac. Obojí by si měl Apple nechat až na rok 2023.