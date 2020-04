Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Motorola představila novou a opravdu hezkou vlajkovou loď, ale zajímavé zprávy máme i o chystaném iPhonu 12. Vítejte u mNews.

Motorola se vrací do hry a iPhone 12 vystrkuje růžky – mNews

Motorola Edge+ má 90, 6K, 5G a 3,5

Motorola Edge+ má 90, 6K, 5G a 3,5… což je hodně zvláštních čísel. Tak hezky postupně. Začněme u 90Hz displeje, který je extrémně zakřivený až do 90°. Nechtěných dotyků se prý nemáme bát, ale osobně bych se bál dost. Netradičně působí i zadní strana, kde je 108Mpx snímač, který nabídne natáčení 6K videa. 8Mpx teleobjektiv ale určitě neoslní. Určitě vás potěší přítomnost 3,5mm jacku. No a uvnitř pak čeká Snapdragon 865 s podporou 5G sítí. Motorola se tak naplno vrací do soutěže telefonů v nejvyšší třídě. Uvidíme, jak si povede. Vypadá rozhodně dobře. Cena se však vyšplhá na 33 tisíc korun.

Zmenší iPhone 12 výřez?

Apple představení nového iPhonu možná trochu posune, ale již delší dobu se vynořují zvěsti o zcela novém vzhledu, který by se mohl vracet k iPhonu 4 a připomínat třeba poslední iPady. Za sebe tomu dávám palec nahoru. Dále nás zajímá, jestli už Apple konečně něco udělá se svým obřím notchem. Poslední zprávy hovoří o tom, že by se mohl zásadně zmenšit, a to i při zachování všech senzorů.

Které jsou nejprodávanější Samsungy u nás?

Samsung v Česku za minulý rok prodal na 900 tisíc telefonů. Nemá asi smysl zastírat, že většina z nich bude z levnějších kategorií. Mohlo by vás však zajímat, že v kategorii prémiových telefonů dominoval Galaxy S10e. Ve střední třídě se pak nejvíce prodával Galaxy A40 s A50 v závěsu. Další čísla a produkty najdete v článku.

Huawei falšoval fotky z telefonu

Čínský Huawei má za sebou nepříjemnou ostudu, ve videu se chlubil snímky, které byly ve skutečnosti vyfoceny profesionální zrcadlovkou. Na sítích se již omluvil a video upravil. Asi bych se tolik nedivil, kdyby se to nikdy dřív nestalo. Ale zcela identické fauly se objevují pravidelně a já si říkám, kdy to ty výrobce přestane lákat.

Dát přes 30 tisíc za Motorolu, stejně tak za Sony 1 Mark II… za 3,5 jack se dnes evidentně připlácí.