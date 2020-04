Samsung loni v ČR prodal 900 tisíc mobilů. Uhádnete, který se prodával nejvíc?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

„Držet pozici lídra trhu je těžší, než na ni útočit. Jsme rádi, že se Samsungu svým inovativním přístupem daří přesvědčovat uživatele, že nabízí opravdu to nejlepší, co je v současné době v oblasti smartphonů na trhu. Loni jsme jako první uvedli na český trh smartphony s ohebným displejem a tento trend letos ještě prohloubíme,“ říká Tomáš Balík, ředitel divize mobilních zařízení společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Trendy v mobilních telefonech a nositelné elektronice

Prémiové smartphony řady Galaxy S10 zaznamenamenaly o 33 % vyšší prodeje něž předloňské modely Galaxy S9. Samsung zaznamenal výrazný zájem o skládací smartphony, které jako první uvedl na trh na sklonku loňského roku v podobě modelu Galaxy Fold. Letos k němu přibyl i „véčkový“ Galaxy Z Flip.

Samsung rovněž letos výrazněji saturoval trh zařízeními vybavenými technologií 5G. Rozšiřuje se vybavenost smartphonů několika různými typy objektivů fotoaparátů (Zoom, Wide, UltraWide, Macro), zejména pak u letošní prémiové řady Galaxy S20. Zvyšuje se zájem o mobilní platby a trendem je i rozšířenější využívání umělé inteligencie (AI) a umělé reality (AR).

Chytré hodinky jsou významným a rychle rostoucím segmentem v oblasti mobilních zařízení. Zvyšuje se zájem o bezkontaktní NFC platby jejich prostřednictvím. Trendem jsou také fitness funkce a zvyšující se zájem o eSIM. V případě sluchátek se pozornost upírá směrem k modelům True Wireless.

Jaká mobilní zařízení se prodávala nejvíce?

Vůbec nejprodávanějším prémiovým smartphonem Samsungu na českém trhu se loni stal Galaxy S10e, následovaný nejvyšším prémiovým Galaxy S10+. Ze střední třídy smartphonů Samsungu uživatelé loni nejvíce nakupovali Galaxy A40 a Galaxy A50. Nejžádanějším tabletem z prémiové řady Samsungu se loni na tuzemském trhu stal Galaxy Tab S5e a poté Galaxy Tab S6. Mezi tablety střední třídy byl nejžádanější Galaxy Tab A 10.1. Nositelné elektronice vévodily chytré náramky Galaxy Fit-e a poté chytré hodinky Galaxy Watch 46 mm a Galaxy Watch Active2.

Nejprodávanější mobilní produkty Samsungu v ČR v roce 2019

Mobilní telefony

Tablety

Chytré hodinky a náramky

Sluchátka