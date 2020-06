Po delší odmlce přichází Motorola s plnokrevnou vlajkovou lodí. Ve výbavě má zaoblený displej, 108Mpx fotoaparát či nejvýkonnější procesor na trhu. Vlajkovým specifikacím však odpovídá také cena kolem třiceti tisíc korun. Pojďme se podívat na to, jak si elegantní novinka vedla v našem testu.

Edge+ je nejlépe vybavený telefon Motorola současnosti a je vítaným zpestřením její nabídky. Dle slov výrobce se při navrhování modelu Edge+ zaměřili zejména na výkon, baterii, fotovýbavu, reproduktory a displej. Jak se povedlo vše zkombinovat? A odpovídá skutečně výbava ceně 27 990 Kč? To se dozvíte právě zde.

Motorola Edge+ – videorecenze

Technické parametry Motorola Edge+ Kompletní specifikace Konstrukce 161,1 × 71,4 × 9,6 mm , 203 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej OLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 6 144 × 3 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 865 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost květen 2020, 27 990 Kč

Obsah balení: včetně sluchátek

V černé krabičce čeká běžná výbava skládající se z kabelu typu USB-A/USB-C, 18W napájecího adaptéru, telefonu a špuntových sluchátek s 3,5mm jackem. V balení je také průhledné silikonové pouzdro, za což výrobci náleží pochvala. To, co je standardem u telefonů v mnohonásobně nižší cenové relaci, bohužel obvykle nenajdeme v balení telefonů za 25 a více tisíc korun. Pouzdro má mírně vystouplé okraje, takže chrání obrazovku telefonu i v případě, že jej položíte displejem dolů.

Líbilo se nám včetně sluchátek a pouzdra

Konstrukční zpracování: radost pohledět

Motorola Edge+ sází na osvědčenou kombinaci skla a hliníku. Dominantním prvkem jsou zaoblené boky (až do úhlu 90 stupňů, čímž překonává Edge+ dokonce i Huawei Mate 30 Pro). Na zaoblené boky skla obrazovky navazuje tenký hliníkový rámeček, na jehož pravé straně najdeme vypínací tlačítko s příjemnou zdrsněnou texturou a také kolébku hlasitosti. Tlačítka jsou poměrně tenká, mají však velmi příjemnou „klikavou“ odezvu a ideální umístění v dosahu palce.

Zajímavé však nejsou jen boky telefonu, ale i horní a spodní strana, na které najdeme veškeré konektory – na spodní straně USB-C, na horní pak 3,5mm jack. Dole čeká slot určený pouze pro jednu nanoSIM kartu a zdířka reproduktoru. Z estetického hlediska zaujme rovněž malá, takřka neviditelná, prohlubeň nahoře i dole, která dotváří design telefonu. Smartphone lze díky nezakulacené horní a spodní straně postavit. V horní části nad displejem je ještě výřez pro sluchátko, které překvapivě nekryje žádná mřížka.

Telefon skvěle padne do ruky a zpracování je na špičkové úrovni.

Zadní strana má mírně lesklou povrchovou úpravu. Zhruba uprostřed zad lze pak spatřit logo výrobce. Dominantou je pochopitelně modul fotoaparátu, který vystupuje nad okolní povrch, ale není to nic hrozného. Například ve srovnání s Galaxy S20 Ultra 5G je na tom Edge+ velmi dobře. V modulu jsou tři snímače nesymetricky vzdálené od sebe. Po pravé straně modulu je pak ToF senzor a přisvětlovací dioda, která mimochodem svítí poměrně silně a častokrát jsem ji využíval jako svítilnu. Záda naštěstí nejsou nijak extrémně náchylná na otisky, osobně jsem navíc nosil telefon v dodávaném pouzdře, takže mě tento problém trápil o to méně. Nakonec zaujme dvojice mikrofonů pro vyšší kvalitu zvuku třeba při nahrávání videa.

Motorola Edge+ mě osobně nadchla atraktivním designem a také tím, jak dobře padne do ruky. Působí prémiově a zpracování rozhodně odpovídá vysoké ceně. Hmotnost 203 gramů lze rovněž odpustit vzhledem k rozměrům a použitým materiálům. Co trochu zamrzí, je absence IP68. Dle výrobce sice telefon nemá problém s občasným postříkáním vodou, případně slabším deštěm, do vody byste jej však rozhodně ponořit neměli. Je to rozhodně škoda vzhledem k tomu, že ostatní telefony v této cenové kategorii obvykle certifikací IP68 disponují. Na druhou stranu, pokud se vám podaří vytopit telefon, výrobce vám reklamaci neuzná ani v případě, že máte telefon certifikovaný dle IP68.

Líbilo se nám prémiové zpracování

líbivý design

telefon se skvěle drží v ruce