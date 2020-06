Uhádnete, jak dopadla vlajková Motorola Edge+ v testu DxOMark?

Nová Motorola Edge+ je po delší odmlce klasickou vlajkovou lodí z dílny Motoroly, která se chlubí supervýkonným Snapdragonem 865, 90Hz AMOLED displejem, ale také soustavu několika fotoaparátů v čele se 108Mpx snímačem. Netrvalo tak dlouho a na novinku se zaměřili odborníci ze společnosti DxOMark, kteří Edge+ udělili celkem 113 bodů.

Our 5️⃣-point summary of the #MotorolaEdgePlus rear camera:



➕Very high levels of detail

➕Well-controlled noise

➕Accurate exposure

➕Effective video tracking autofocus

➖Soft corners and edges, vignetting, and ringing artifacts



