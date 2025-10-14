Motorola má svou žiletku. Novinka X70 Air je pouze 6 mm tenká

Závody o co nejtenčí mobilní telefon jsou v plném proudu. Po Samsungu a Applu zkouší své štěstí také Motorola, byť o rekord se nesnaží (viz lenovo.com). Novinka Motorola X70 Air byla představena pro čínský trh a kromě vcelku originálního vzhledu se pyšní tloušťkou rovných 6 milimetrů. Velice příjemná je pak hmotnost, pouhých 159 gramů. Přesto se nový model může pochlubit zvýšenou odolností se stupněm krytí IP69.
Displej typu AMOLED narostl na 6,7" a disponuje velmi jemným rozlišením. Mnohé jistě potěší, že je displej plochý a jeho jas může dosáhnout až na 4 500 nitů. O výkon se stará solidní procesor Snapdragon 7 Gen 4 společně s 12GB operační pamětí. Volit bude možné mezi 256GB a 512GB interní pamětí typu UFS 3.1.
Na zádech výrobce hovoří o dvou fotoaparátech, a to hlavním 50megapixelovém a sekundárním ultraširokoúhlém, který má opět 50 megapixelů a šířku záběru 120°. Na čelní straně v průstřelu displeje je pak znovu další 50megapixelový snímač pro selfies.
Navzdory malé tloušťce se do těla telefonu dostala slušná baterie s kapacitou 4 800 mAh. Podporováno je 68W drátové nabíjení a 15W bezdrátové nabíjení. Doplňme, že novinka má kovovou konstrukci, využívá služeb nejnovějšího Androidu 16 a disponuje čtečkou otisků prstů přímo v displeji.
Nová Motorola X70 Air bude dostupná ve třech barevných variantách a zamíří na čínský trh. Je však velice pravděpodobné, že tento model nebude omezen na jeden trh a Motorola chystá i globální premiéru, a to pod označení Edge 70.
Technické parametry Motorola X70 AirKompletní specifikace
|Konstrukce
|159,9 × 74,3 × 6 mm, 159 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,8" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 800 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?