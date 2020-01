Mobilní Rozhlas loni pořídilo dalších 171 měst a obcí

V tiskové zprávě společnosti se lze dočíst, že do platformy Mobilní Rozhlas se v roce 2019 zapojilo celkem 171 nových měst a obcí všech velikostí. Mezi ně patří například Praha 7, Praha 15, Most, Moravská Ostrava, Přerov, Brno-Královo Pole nebo Litoměřice. Služba zároveň expandovala také na Slovensko, kde začala působit v Topoľčanech. Do celého ekosystému se zapojilo svým chytrým kontaktem 100 tisíc nových obyvatel, celkem jich je v systému zaregistrováno přes 300 tisíc a potenciální zásah celé služby činí v současnosti přes 2,3 milionů obyvatel.

V minulém roce bylo rozesláno zhruba o 250 % zpráv více než v roce 2018, dvě pětiny šly formou SMS, ostatní pomocí e-mailu či push notifikace. Několik tisíc zpráv bylo odesláno hlasovou zprávou, určenou hlavně slabozrakým nebo nevidomým. Nejčastěji obce rozesílaly pozvánky na kulturní akce (vysoká účast na jednotlivých akcí snižuje zátěž obecního rozpočtu), oznámení o přerušení dodávek energií a výsledky jednání zastupitelstev. Mobilní Rozhlas však stále častěji pomáhá zachraňovat majetek a životy. Starostové s jeho pomocí varují seniory před takzvanými šmejdy, informují chataře a chalupáře o možném výskytu zlodějů a podezřelých osob v chatových osadách, systém také pomáhá velmi efektivně hledat ztracené osoby nebo zvířata.

„Díky chytré komunikaci mají starostové šanci komunikovat s každým občanem, kdykoli a kdekoli – ať je to dospívající školák, maminka na mateřské, člověk pracující mimo obec nebo slabozraký senior. Jedná se o nejekonomičtější a zároveň nejefektivnější kanál současnosti, který je vhodným doplňkem amplionů a společně s nimi dokáže pokrýt potřebu celé obce a jejich obyvatel,” vysvětluje Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu.

Sílu chytré komunikace obce totiž využívají také v rámci občanské participace. Kromě participativních rozpočtů, jejichž prostřednictvím obyvatelé v desítkách obcí sami vybírají prioritní investice samosprávy a navrhují vlastní projekty, to jsou také ankety a minireferenda. Jejich prostřednictvím hlasují například o názvech různých lokalit či o otevíracích dobách v místních institucích. V případě podnětů, které jednoduše pomocí mobilní aplikace posílají sami obyvatelé, jde nejčastěji o nahlašování skládek, autovraků a nepořádku, rozbitého stacionáře nebo poškození vozovek a chodníků. Více než polovina podnětů připadá právě na tyto typy hlášení. Zhruba 250 hlášení se týkalo zaběhnutých psů, které se díky zapojení občanů povedlo najít.

„Nástroje chytré komunikace v rukách schopných starostů, zastupitelů nebo tajemníků dokáží znovu nastartovat občanskou společnost, umožnit lidem podílet se na důležitém rozhodování a celkově zvyšovat kvalitu života v obci. V době, kdy dochází k vylidňování regionů, je to jeden z nejdůležitějších cílů každé samosprávy,“ uvádí Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu.

Zajímavý příklad z praxe: moderně komunikující město Chrast

Malé město Chrast, v čele se starostou Ing. Vojtěchem Krňanským, efektivně využívá chytré komunikace s občany skrze aplikaci Mobilní Rozhlas. Tato platforma v obci zafungovala ve chvíli, kdy do obce začali docházet „Šmejdi“ a nabízeli podomní prodej. V minulém roce se Mobilní Rozhlas perfektně osvědčil při hledání osmiletého chlapečka, který se nevrátil domů.

Starosta po zjištění, že se dítě ztratilo, ihned rozeslal informaci na Facebook a Mobilní Rozhlas. Během jedné minuty rozeslal starosta SMS zprávu na více než 300 čísel pomocí této aplikace. Do deseti minut pana Krňanského oslovilo osm občanů a další tři zaslali zprávu s informací, že chlapce viděli. Devátý telefonát potvrdil, kde se dítě nachází. Celé pátrání po ztraceném dítěti tak trvalo jen necelých patnáct minut.

„Jsem rád, že lidé nejsou lhostejní a že se jich během tak krátké chvíle podařilo zburcovat tak velké množství. Zájem a pomoc byla neuvěřitelná a je skvělé, že moderní technologie umí takto pomáhat. Zároveň musím poděkovat našim hasičům, kteří mi do minuty volali, že jsou připraveni vyrazit chlapečka hledat,“ dodává Ing. Vojtěch Krňanský.

Stáhnout Mobilní rozhlas