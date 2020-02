Hamas využíval mobilní aplikace k útokům na vojáky Izraelských obranných sil

Výzkumný tým Check Point Research objevil 3 mobilní aplikace, které Hamas použil ke kyberútoku na vojáky Izraelských obranných sil (IDF). GrixyApp, ZatuApp a Catch&See se vydávaly za seznamovací aplikace a měly i vlastní webové stránky. Hamas využíval různé profily atraktivních žen na sociálních sítích a kontaktoval oběti s odkazem na stažení aplikace.

Po stažení a nainstalování aplikace zobrazila zprávu, že zařízení není podporované a aplikace bude odinstalována. Ale k žádnému odinstalování nedošlo, pouze byla skryta ikonka, aby si uživatel myslel, že aplikace byla odstraněna a může nerušeně pokračovat v používání svého zařízení.

Hamas Android Malware On IDF Soldiers

This MRAT (Mobile Remote Access Trojan) is disguised as a set of dating apps, “GrixyApp”, “ZatuApp”, and “Catch&See”.https://t.co/DfLmCW6UiT