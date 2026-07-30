Mobilní divize Samsungu v šoku: Poprvé v historii hlásí ztrátu

Společnost Samsung Electronics zveřejnila finální finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2026. Ačkoliv celá společnost vykázala rekordní zisky, což bylo způsobeno především rostoucími cenami paměťových čipů, její mobilní divize zažila studenou sprchu. Poprvé ve své historii se totiž dostala do červených čísel, nadcházející měsíce navíc nevypadají o moc lépe.
Divize Samsung MX v červených číslech
Celá sekce Samsung DX (Device eXperience), pod kterou spadají chytré telefony i televizní byznys, vykázala za druhé čtvrtletí roku 2026 ztrátu přibližně 800 miliard korejských wonů, což odpovídá přibližně 544 milionům dolarů (cca 12,5 miliardy korun). Největší podíl na tomto nelichotivém výsledku má přímo divize Samsung MX (Mobile eXperience), která se zaměřuje na telefony, tablety, notebooky a nositelnou elektroniku. Provozní ztráta této samotné divize dosáhla přibližně 700 miliard wonů, tedy zhruba 476 milionů dolarů (cca 11 miliard korun).
Drahé paměti jako dvousečná zbraň
Analytici upozorňují, že mobilní sekci nepomohla ani snaha oživit hospodaření podporou prodejů vlajkových modelů řady Galaxy S26 nebo optimalizací provozních nákladů. Hlavním viníkem je totiž paradoxně to, na čem Samsung jako celek vydělává, a to extrémní nárůst cen paměťových čipů. Ten dramaticky zvedl výrobní náklady samotných zařízení a drasticky snížil marže mobilní divize.
Pohled na další divize ukazuje, že v lehkém mínusu skončily i sekce Visual Display a Digital Appliances, které zastřešují televizory, monitory a domácí spotřebiče. Tyto dvě divize dohromady vykázaly ztrátu 10 miliard wonů, což je v přepočtu přibližně 6,8 milionu dolarů (cca 156 milionů korun). Světlou výjimkou zůstává divize Harman se ziskem 400 miliard wonů, tedy přibližně 272 milionů dolarů (cca 6,2 miliardy korun), za což vděčí dodávkám digitálních kokpitů pro automobilky a audiotechnice značek jako AKG, JBL či Harman Kardon.
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