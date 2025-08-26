mobilenet.cz na sociálních sítích

Mobil s výdrží více než 5 dní? Realme svým prototypem nastíní budoucnost

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Prototyp má být osazen baterií s kapacitou 15 000 mAh
  • Má dokázat přehrávat video 50 hodin v kuse

Realme se pilně připravuje na svůj 828 Fan Festival, kde kromě svých produktů a třeba letošních novinek hodlá prezentovat i velice zajímavý prototyp (viz x.com). Půjde o telefon se speciální baterií, jejíž kapacita je dle výrobce 15 000 mAh. Čistě řečí čísel jde o trojnásobnou kapacitu, než je dnes stále ještě běžná.

Realme GT 7T a Realme GT 7
Velkou baterii mají i současné modely Realme GT 7 a GT 7T, a to 7 000 mAh

Dnešní optikou obrovská kapacita má dle Realme umožnit záznam 18,45 hodin videa, případně umožnit přehrávat video nepřetržitě celých 50 hodin. Celková výdrž telefonu má dosahovat 5,18 dne, což zní dnes naprosto neuvěřitelně. Ačkoliv půjde o prototyp, je zde jistá naděje do dalších let, že se obdobných telefonů například do konce 20. let 21. století dočkáme. Byl by to dost možná vůbec nejvýraznější progres za několik let, neboť bychom mohli využívat smartphone a nabíjet jej například jedenkrát týdně.

Další informace o prototypu nejsou v tuto chvíli známé, byť samozřejmě budou případně zcela zásadní. Výdrž telefonu totiž neovlivňuje jen nasazená baterie, ale rovněž displej, procesor nebo optimalizace prostředí.

Recenze Realme GT 7 – Na návštěvě lepší společnosti
Samotný festival 828 od Realme začíná 27. října a je možné, že se nějaké další dílčí podrobnosti přeci jen dozvíme.

x.com/realmeglobal
