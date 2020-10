Microsoft Surface Book zastavil letící kulku, možná tak zachránil život

Z médií se čas od času dozvídáme o tom, jak ten či onen model spotřební elektroniky zachránil život. Přivolat si záchrannou službu na přesné místo už dnes nikdo nepovažuje za nic výjimečného, případně to za vás může udělat i hlasová asistentka. S hodinkami, které umí detekovat pád, se záchranná operace může uskutečnit zcela bez vědomí zachraňovaného.

Sociálními sítěmi se nyní virálně šíří tweet, ve kterém jeho autor popisuje trochu jinou zkušenost se svým notebookem od Microsoftu. Ten totiž zastavil vystřelený projektil právě, když se jeho majitel pohyboval poblíž. S jistou měrou neurčitosti tak lze mluvit o záchraně života.

My laptop literally just saved my life... Someone shot through the floor in my apartment building



Shoutout to the surface book @Microsoft @MicrosoftHelps pic.twitter.com/cQYwtTY9hb