Microsoft Build 2022 začíná již dnes v podvečer. Dočkáme se Windows 12?

Fotografie: Microsoft

Každoroční akce Microsoft Build startuje již dnes úvodní keynote, na které si hlavní slovo vezme dle očekávání CEO celého Microsoftu, Satya Nadella. Právě on by nás měl seznámit s dalším směřováním americké společnosti a představit případné novinky. Otazníky se prozatím vznáší nad tím, čeho bychom se mohli dočkat. Poměrně překvapivě by to mohl být systém Windows 12, a to navzdory tomu, že verze 11 spatřila světlo světa teprve loni. Ve hře je také očekáváný nový e-mailový klient One Outlook. ten by měl v horizontu několika let zcela nahradit klasický Outlook.

Úvodní konference začíná dle oficiálních stránek v 17:00 středoevropského letního času. Microsoft by měl připravit také přímý přenos. Pokud se tak stane, najdete jej v tomto článku. V každém případě se můžete ve večerních hodinách těšit na souhrn novinek oznámených na akci.