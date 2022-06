microSDXC karty pokořily kapacitu 1,5 TB

Fotografie: Micron

V době rychlého připojení a všudypřítomných služeb postavených na cloudu a streamování obsahu už lidé obecně tolik nepožadují, aby jejich zařízení měla extrémně vysoké kapacity vnitřního úložiště. Ty nejlepší telefony tak obvykle nabízejí jeden terabajt úložného prostoru, stejná kapacita doposud největších microSDXC karet.

Toto číslo se nyní firmě Micron podařilo po necelých dvou letech navýšit o 50 % na 1,5 TB, a to díky použití flash pamětí se 176 vrstvami. Prozatím to vypadá, že se tento německý výrobce chce zaměřit hlavně na oblast bezpečnostních kamer a automobilismu, kde by karta měla vynikat nejenom díky své schopnosti zaznamenat tolik dat, ale i výdrží. Údajně je připravena na pět let nepřetržitého nahrávání ve vysoké kvalitě.

Pro běžné uživatele se tak po nějakou dobu bude jednat spíše jen o teoretickou rovinu, a to i z důvodů ceny. 512GB karty stojí obvykle okolo 1 500 korun, ty dvojnásob velké pak kolem 5 tisíc, nemluvě o jejich špatné dostupnosti. Cena novinky by tak bez problémů mohla atakovat hranici 10 tisíc Kč. Nicméně konkrétní číslo ani dostupnost Micron ve své zprávě nezmiňuje.