Samsung představil 1TB microSD karty PRO Plus a EVO Plus s 10letou zárukou

Samsung oznámil uvedení vysokokapacitních karet microSD PRO Plus a EVO Plus s kapacitou 1 TB. Nasazení vysoké kapacity a vylepšení výkonu je přitom výsledkem použití technologie V-NAND (V8) osmé generace.

#Samsung introduced its first ever line of 1TB high-capacity microSD cards: PRO Plus & EVO Select. Read how boosted performance allows faster processing of larger files & 1TB capacity expands size options for storage of games, files, photos & videos: https://t.co/jRiBWbwv3X pic.twitter.com/Y2ulm4c8D9 — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) July 31, 2024

„Tvůrci a techničtí nadšenci stále častěji používají přenosná zařízení, jako jsou chytré telefony a kapesní herní zařízení, k ukládání dat, která vyžadují vysoký výkon a velkou kapacitu,“ řekl Hangu Sohn, viceprezident týmu Memory Brand Product Biz společnosti Samsung Electronics. „Nové vysokokapacitní karty microSD PRO Plus a EVO Plus jsou odpovědí na poptávku po spolehlivém a bezpečném ukládání velkého množství vysoce kvalitních dat,“ dodal.

Vzhledem ke kapacitě 1 TB mohou uživatelé na tyto paměťové karty uložit například více než 400 tisíc snímků v rozlišení 4K UHD (2,3 MB) nebo více než 45 konzolových her (20 GB). Modely PRO Plus a EVO Plus jsou ovšem dostupné v celé řadě variant, 128 GB, 256 GB a 512 GB. Model EVO Plus má i 64GB variantu.

Model PRO Plus nabízí rychlost sekvenčního čtení až 180 MB/s, u zápisu pak až 130 MB/s. U karty EVO Plus je to pak 160 MB/s v případě čtení a 120 MB/s u zápisu. 1TB varianty karet PRO Plus a EVO Plus ale excelují i zvýšenou energetickou účinností díky řadiči založenému na 28nanometrové (nm) procesní technologii (předchozí řada karet společnosti měla 55nm řadič) pro minimalizaci negativního dopadu na výdrž zařízení, v němž jsou používány.

1TB modely karet microSD PRO Plus a EVO Plus mají být celosvětově dostupné ihned s tím, že se na ně vztahuje desetiletá omezená záruka.