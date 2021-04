Mark Zuckerberg přistižen, jak využívá konkurenční chatovací platformu Signal

Ukázalo se, že i zakladatel největší sociální sítě na světě, Mark Zuckerberg, pod kterou spadá Instagram i WhatsApp, používá konkurenční chatovací platformu Signal. S informací přišel specialista na kyberbezpečnost, Dave Walker, který nejprve zjistil, že mezi údaji, které z Facebooku unikly, se nacházely také údaje Marka Zuckerberga, jehož telefonní číslo je propojené se Signal účtem.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook



This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE