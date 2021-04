WhatsApp pracuje na dvou nových funkcích. Ocení je většina z vás

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

WhatsApp se v roce 2021 netěší zrovna dobré pověsti. Zavedení nových smluvních podmínek vyvolalo vlnu nevole mezi uživateli, přičemž mnozí na nic nečekali, dali WhatsApp sbohem a přesunuli se ke konkurenci. I tak WhatsApp patří mezi ty největší komunikační aplikace na světě a tyto výsostné pozice nehodlá vyklízet bez boje. Naznačují to i nové informace o tom, jaké funkce by se v aplikaci mohly výhledově objevit.

Server wabetainfo.com přinesl informace o tom, že WhatsApp interně testuje zavedení dvou vítaných funkcí. V prvé řadě má jít o možnost využívat WhatsApp na více zařízeních současně, což dodnes není možné. Jakmile se přihlásíte na druhém telefonu, první se z WhatsAppu odhlásí. Ačkoliv se to nemusí zdát, WhatsApp přikládá této funkci poměrně značnou prioritu. Vývoj však trvá dlouho, neboť je nutné vše od základu předělat tak, aby zůstaly zachovány veškeré funkčnosti, na které jsou uživatelé zvyklí. Zavedení má být provedeno ve dvou fázích. V té první má být umožněno WhatsApp využívat i bez připojení k internetu. Následně bude možné aplikaci současně provozovat na více zařízeních.

Druhá funkce se týká migraci zálohovaných dat. V současné době probíhá záloha aplikací do Google Disku v případě Androidu, respektive na iCloud v případě iOS. Problém nastává, když byste chtěli data dostat z iCloudu do zařízení s Androidem či opačně. Bohužel to nijak nejde. Uniklý screenshot z neveřejné beta verze WhatsApp však naznačuje, že to do budoucna již nebude problém. Podmínkou by mělo být, že v obou zařízeních – tedy z toho, odkud budete data přenášet i z toho, do kterého budete data přenášet, bude nejnovější verze aplikace. Prozatím však není známo, kdy se nové funkce dostanou do standardní verze aplikace.