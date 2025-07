Co je to za horu? Nová funkce HorizontAR v aplikaci Mapy.com vám to prozradí

Fotografie: pixabay.com HorizontAR ukáže názvy a výšky všech vrcholů, které vidíte kolem sebe – přímo přes kameru vašeho mobilu

Stačí nasměrovat telefon na horizont, funkce vám automaticky ukáže všechny štíty a hřebeny

Dostupná je pro prémiové uživatele aplikace Mapy.com, vyžaduje navíc připojení k internetu Znáte ten pocit, když stojíte na vyhlídce, rozhlížíte se kolem a přemýšlíte, jaké vrcholy to vlastně vidíte? S novou funkcí HorizontAR už nemusíte hádat. Tato rozšířená realita nově dostupná v mobilní aplikaci Mapy.com (pro prémiové uživatele) totiž zobrazí názvy a výšky všech vrcholů, které máte aktuálně před sebou – a to přímo v obraze z fotoaparátu. Přečtěte si také Mapy.com hlásí vylepšení, díky kterému už nikdy neodbočíte špatně Použití je jednoduché. V hlavním menu zvolíte HorizontAR, nasměrujete telefon na obzor a systém podle vaší polohy a natočení ukáže okolní kopce, hory a štíty. K dispozici je i manuální kalibrace horizontu a orientační kompas. Funkce přitom funguje jak ve vertikální, tak horizontální orientaci telefonu. Přesnější skály a terén ve Švýcarsku a Slovinsku Mapy.com zároveň oznámily, že vylepšily podklady pro Švýcarsko a Slovinsko, které ocení každý, kdo vyráží za dobrodružstvím do tamních hor. Nově uvidíte: detailněji vykreslené skalní formace

přesnější vrstevnice

realističtější stínování terénu pro lepší orientaci