Kam k vodě? Nově s tím poradí Mapy.com

Marek Vacovský
Fotografie: pixabay.com
  • Mapy.cz nově zobrazují aktuální kvalitu vody z měření hygienických stanic
  • Informace jsou k dispozici přímo u detailu vodních ploch i v samostatné kategorii hledání
  • Data jsou pravidelně aktualizována a pomohou při výběru bezpečného místa ke koupání

Se zhoršující se kvalitou vody na některých místech během vrcholícího léta přináší Mapy.com praktickou novinku. U vybraných vodních ploch nyní uživatelé najdou čerstvé výsledky měření krajských hygienických stanic, které hodnotí vhodnost vody ke koupání.


Informace jsou dostupné přímo v detailu konkrétního místa nebo v samostatné kategorii „kvalita vody“, kterou lze snadno vyhledat. Každý záznam obsahuje i datum poslední kontroly, což uživatelům umožňuje rychle posoudit aktuální stav.

Mapy.cz čerpají data z oficiálních zdrojů a zobrazují pouze místa, kde probíhají pravidelné kontroly. Díky tomu lze na zobrazené hodnocení spolehnout a podle něj si naplánovat výlet ke koupání.

