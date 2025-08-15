Kam k vodě? Nově s tím poradí Mapy.com

Se zhoršující se kvalitou vody na některých místech během vrcholícího léta přináší Mapy.com praktickou novinku. U vybraných vodních ploch nyní uživatelé najdou čerstvé výsledky měření krajských hygienických stanic, které hodnotí vhodnost vody ke koupání.
Informace jsou dostupné přímo v detailu konkrétního místa nebo v samostatné kategorii „kvalita vody“, kterou lze snadno vyhledat. Každý záznam obsahuje i datum poslední kontroly, což uživatelům umožňuje rychle posoudit aktuální stav.
Mapy.cz čerpají data z oficiálních zdrojů a zobrazují pouze místa, kde probíhají pravidelné kontroly. Díky tomu lze na zobrazené hodnocení spolehnout a podle něj si naplánovat výlet ke koupání.