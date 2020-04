Mapy od Applu budou zobrazovat místa, kde se můžete nechat otestovat na COVID-19

Apple, který v současnosti usilovně spolupracuje s Googlem na integraci sledování potenciálně nakažených uživatelů skrze Bluetooth, před pár dny oznámil, že věnuje zdravotníkům po celém světě 20 milionů ochranných masek. Nyní přichází s dalším způsobem, jak pomoci v současné nelehké situaci.

Apple Maps will soon display COVID-19 testing locations https://t.co/CLXMGDUex9 by @bzamayo pic.twitter.com/1IPsFnGJjk