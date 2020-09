Google Mapy nově upozorní na místa „zamořená“ koronavirem

S ohledem na celosvětovou pandemii koronaviru se Google rozhodl nasadit do svých map novou funkci, která uživatelům může pomoci snížit riziko nákazy. Do Google Map se postupně dostává nástroj v angličtině označený jako „COVID layer“, který uživatele upozorní na oblasti, kde je nebezpečně vysoký výskyt nakažených. Jakmile si tuto vrstvu v sekci „podrobnosti mapy“ aktivujete (stačí kliknout na ikonku vrstev umístěnou nad ikonkou kompasu), uvidíte barevně vyznačená místa a také základní údaje o nákaze. Konkrétně jde o ukazatel toho, jestli počet nakažených roste/klesá a také informaci o počtu nakažených osob na 100 tisíc obyvatel vycházející ze sedmidenního průměru v dané lokalitě. Google potvrdil, že bude funkce dostupná ve všech 220 zemích a teritoriích, která jsou v Google Mapách vyznačena.

This week, we’re introducing the COVID layer in @GoogleMaps, a tool that shows critical information about COVID-19 cases in an area so you can make more informed decisions about where to go and what to do. https://t.co/7Esqnq0JO7