Stránka Mobility Trends Reports od Applu vám ukáže dopad koronaviru na naše životy

Nedávno jsme vás informovali o tom, jak společnosti Apple a Google spojily síly a společně začaly pracovat na funkci (principem podobné české aplikaci eRouška), která bude integrována přímo do Androidu a iOS. V návaznosti na to cupertinský gigant nově zveřejnil speciální internetovou stránku, kde se můžete podívat, jak se v průběhu času změnily požadavky na vyhledávání v aplikaci Mapy.

While protecting your privacy, we are sharing aggregated mobility data from Apple Maps to help public health authorities learn how people travel in their communities and to provide valuable insights to stop the spread of COVID-19. Stay safe and healthy! https://t.co/Nok77HKIXN