Majitelé nových iPhonů 12 si stěžují na nazelenalý displej

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Krátce poté, co se nová řada iPhonů 12 dostala do prodeje, se začínají objevovat stížnosti uživatelů, kteří obdrželi kusy s nazelenalou obrazovkou. Efekt, na který upozorňuje ithome.com, je viditelný zejména při aktivovaném tmavém režimu při zobrazování černé či šedé barvy na pozadí. Na to, jak problém vypadá, se můžete podívat na přiložených snímcích.

Zároveň je vhodné zmínit, že prozatím není jasné, na kolika kusech se zabarvení displeje projevilo. Vzhledem k velké pozornosti, která je nové generaci iPhonů každoročně věnována, se tak nemusí jednat o žádný masový problém, který by sužoval velké množství zákazníků. U námi testovaných iPhonů 12 jsme tento problém nezpozorovali.