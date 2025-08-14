mobilenet.cz na sociálních sítích

Levný tablet se stylusem, eSIM a dlouhou podporou? T-Mobile T Tablet 2 přichází

Michal Pavlíček
11
Levný tablet se stylusem, eSIM a dlouhou podporou? T-Mobile T Tablet 2 přichází
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Výrobcem cenově dostupného tabletu je TCL
  • Nepřekvapí proto 10,1" displej s technologií NXTPAPER
  • T-Mobile slibuje 5 velkých aktualizací a celkově více než 6letou podporu
  • Startovací cena je stanovena na 5 001 Kč

Operátor T-Mobile si v posledních letech zakládá na produktech s vlastním logem a právě aktualizoval své produkty. Kromě T Phonu 3 se vás pokusí oslovit i novinka T Tablet 2. Zatímco u zmíněného mobilu není zcela zřejmé, kdo přesně jej vyrábí, u tabletu jde o přiznanou věc. T Tablet 2 připravilo čínské TCL, což mimochodem znamená, že se můžeme těšit na NXTPAPER displej.

Tablet se snaží dbát na ekologickou šetrnost, přičemž paradoxně se dočkáte na papíře vytisknutého energetického štítku přímo v balení. Kromě toho počítejte ještě s USB-C kabelem a klíčkem na slot pro nano SIM kartu. T Tablet 2 si však rozumí i s eSIM, což je jedna z jeho velkých předností. Příjemným bonusem je pak voucher na umělou inteligence Perplexity Pro, který vám vše zpřístupní na 18 měsíců zcela bezplatně.

T-Mobile T Tablet 2

Záda tabletu působí jako vyrobená z recyklovaného plastu, čelní strana vás zase překvapí tím, že je matná. Překvapeni nebudou snad jen uživatelé značky TCL, kteří jsou obeznámeni s technologií NXTPAPER. Ta je totiž nasazena i zde a funguje přesně tak, jak byste čekali. 10,1" IPS displej netrpí velkými odlesky a je šetrný k očím. Naopak na ostrém slunci bojuje s tím, že nedosáhne tak vysokého jasu. V nastavení si kromě standardního režimu zobrazení můžete vybrat barevný papír, nebo dokonce jen inkoustový papír, kdy tablet zdařile simuluje klasické čtečky elektronických knih. Dodejme, že displej má Full HD rozlišení a 60Hz obnovovací frekvenci.

T Tablet 2 má matný displej s technologií NXTPAPER

O pohon tabletu se stará procesor MediaTek MT8755 společně s 6GB operační pamětí, což považujeme za rozumný základ cenově dostupného tabletu. Interní 128GB paměť je rozšiřitelná paměťovou kartou o velikosti až 2 TB, díky čemuž byste neměli mít nouzi o prostor pro data. Na těle dále najdeme dokonce 3,5mm jack pro snadné připojení drátových sluchátek.

Nevyrovnaná situace panuje kolem prostředí, kdy zde na jednu stranu máme starší Android 15, na straně druhé však T-Mobile hrdě slibuje opravdu dlouhou podporu. Pokud budeme hovořit o velkých aktualizací samotného systému, těšte se na celkem 5 updatů. Konkrétně tak T Tablet 2 obdrží Android 16, 17, 18, 19 a dokonce i Android 20. V případě bezpečnostních záplat operátor udává více než 6 let aktualizací, které budou první 3 roky chodit v měsíčním cyklu, posléze jednou za čtvrtletí. Takovou podporu by tabletu mohla závidět kdejaká dražší konkurence.

T-Mobile T Tablet 2
Softwarová podpora budí respekt mezi všemi tablety na trhu

Baterie tabletu překvapí svou kapacitou, nicméně nikoliv v tom dobrém. Hodnotu 6 000 mAh jsme dnes zvyklí vídat spíše u mobilů, než u desetipalcového tabletu. Spolehnout se můžete na podporu 5G, přítomnost stereo reproduktorů či mírně zvýšenou odolnost dle stupně krytí IP54. K tabletu si budete moci dokoupit i praktické dotykové pero T-Pen.

Novinka T Tablet 2 od T-Mobile se okamžitě začíná prodávat, přičemž startovací cena bez nutnosti se vázat či brát jakýkoliv tarif je stanovena na 5 001 Kč.

Technické parametry T-Mobile T Tablet 2

Kompletní specifikace
Konstrukce240,2 × 156,5 × 8,5 mm, 490 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
DisplejTFT IPS, 10,1" (1 920 × 1 200 px)
Fotoaparát8 Mpx
ChipsetMediaTek MT8755,
PaměťRAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ne
Operační systémAndroid 15
Akumulátor6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostsrpen 2025, 5 001 Kč
Diskuze ke článku
Lukáš Kotek
Lukáš Kotek
Ta šestiletá podpora by vlastně měla být skoro nový standard :) Od 20. června je v EU platná "Ecodesign directive" a není jenom o energetických štítcích, což byl asi nejčastější způsob, jak o tom informovalo mnoho médií, ale zároveň nařizuje 5 let podpory pro tento typ zařízení (primárně pro smartphone a tablety) po ukončení prodeje. Takže těch 6 let z toho vypadne poměrně logicky, pokud ten tablet chtějí držet alespoň rok v nabídce. Každopádně je fajn, že i tak jsou výrobci schopni taková zařízení nabízet ještě za rozumnou cenu, bál jsem se, jak moc se nařízená doba podpory do ceny promítne.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Také Xiaomi Redmi Pad 2 a 4G verze dostane 5 let OS, vyšel s A15 skončí s A20..

https ://x. com/midroid5G/status/1955847073405796613/photo/1
Ben Ben
Ben Ben
Za pár korun k tarifu jako bonus dobrý... za původní cenu o tom netřeba uvažovat.
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Naposledy upraveno: 14:26
Mimo téma.

Zvykl jsem si, že mi stále nefunguje možnost nastavení zvuku pro aplikaci Gmail. Nyní jsem objevil další krpu. Když poslouchám Aimp a při poslechu příjmu hovor, sluchátka přestanou ovládat po ukončení hovoru Aimp. Po ukončení hovoru se obnoví poslech, ale už to sluchátky nepauznu, jako by nebyly, přitom zvuk jede. Nepomůže nic, až restart telefonu. Napadá někoho, čím to může být? Díky

POCO F7

