Levný tablet se stylusem, eSIM a dlouhou podporou? T-Mobile T Tablet 2 přichází

Operátor T-Mobile si v posledních letech zakládá na produktech s vlastním logem a právě aktualizoval své produkty. Kromě T Phonu 3 se vás pokusí oslovit i novinka T Tablet 2. Zatímco u zmíněného mobilu není zcela zřejmé, kdo přesně jej vyrábí, u tabletu jde o přiznanou věc. T Tablet 2 připravilo čínské TCL, což mimochodem znamená, že se můžeme těšit na NXTPAPER displej.
Tablet se snaží dbát na ekologickou šetrnost, přičemž paradoxně se dočkáte na papíře vytisknutého energetického štítku přímo v balení. Kromě toho počítejte ještě s USB-C kabelem a klíčkem na slot pro nano SIM kartu. T Tablet 2 si však rozumí i s eSIM, což je jedna z jeho velkých předností. Příjemným bonusem je pak voucher na umělou inteligence Perplexity Pro, který vám vše zpřístupní na 18 měsíců zcela bezplatně.
Záda tabletu působí jako vyrobená z recyklovaného plastu, čelní strana vás zase překvapí tím, že je matná. Překvapeni nebudou snad jen uživatelé značky TCL, kteří jsou obeznámeni s technologií NXTPAPER. Ta je totiž nasazena i zde a funguje přesně tak, jak byste čekali. 10,1" IPS displej netrpí velkými odlesky a je šetrný k očím. Naopak na ostrém slunci bojuje s tím, že nedosáhne tak vysokého jasu. V nastavení si kromě standardního režimu zobrazení můžete vybrat barevný papír, nebo dokonce jen inkoustový papír, kdy tablet zdařile simuluje klasické čtečky elektronických knih. Dodejme, že displej má Full HD rozlišení a 60Hz obnovovací frekvenci.
O pohon tabletu se stará procesor MediaTek MT8755 společně s 6GB operační pamětí, což považujeme za rozumný základ cenově dostupného tabletu. Interní 128GB paměť je rozšiřitelná paměťovou kartou o velikosti až 2 TB, díky čemuž byste neměli mít nouzi o prostor pro data. Na těle dále najdeme dokonce 3,5mm jack pro snadné připojení drátových sluchátek.
Nevyrovnaná situace panuje kolem prostředí, kdy zde na jednu stranu máme starší Android 15, na straně druhé však T-Mobile hrdě slibuje opravdu dlouhou podporu. Pokud budeme hovořit o velkých aktualizací samotného systému, těšte se na celkem 5 updatů. Konkrétně tak T Tablet 2 obdrží Android 16, 17, 18, 19 a dokonce i Android 20. V případě bezpečnostních záplat operátor udává více než 6 let aktualizací, které budou první 3 roky chodit v měsíčním cyklu, posléze jednou za čtvrtletí. Takovou podporu by tabletu mohla závidět kdejaká dražší konkurence.
Baterie tabletu překvapí svou kapacitou, nicméně nikoliv v tom dobrém. Hodnotu 6 000 mAh jsme dnes zvyklí vídat spíše u mobilů, než u desetipalcového tabletu. Spolehnout se můžete na podporu 5G, přítomnost stereo reproduktorů či mírně zvýšenou odolnost dle stupně krytí IP54. K tabletu si budete moci dokoupit i praktické dotykové pero T-Pen.
Novinka T Tablet 2 od T-Mobile se okamžitě začíná prodávat, přičemž startovací cena bez nutnosti se vázat či brát jakýkoliv tarif je stanovena na 5 001 Kč.
Technické parametry T-Mobile T Tablet 2Kompletní specifikace
|Konstrukce
|240,2 × 156,5 × 8,5 mm, 490 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 10,1" (1 920 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|8 Mpx
|Chipset
|MediaTek MT8755,
|Paměť
|RAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ne
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|srpen 2025, 5 001 Kč
https ://x. com/midroid5G/status/1955847073405796613/photo/1
Zvykl jsem si, že mi stále nefunguje možnost nastavení zvuku pro aplikaci Gmail. Nyní jsem objevil další krpu. Když poslouchám Aimp a při poslechu příjmu hovor, sluchátka přestanou ovládat po ukončení hovoru Aimp. Po ukončení hovoru se obnoví poslech, ale už to sluchátky nepauznu, jako by nebyly, přitom zvuk jede. Nepomůže nic, až restart telefonu. Napadá někoho, čím to může být? Díky
POCO F7
Načíst všechny komentářePřidat názor