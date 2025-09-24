mobilenet.cz na sociálních sítích
T Tablet 2
recenze

T Tablet 2

Lehký a funkční jako papír
Michal Pavlíček
12

Po dvou letech se T-Mobile rozhodl přinést další tablet pod vlastní značkou. Síly spojil s TCL a vznikl T Tablet 2. Překvapivě lehké zařízení s více než 10" displejem, jenž přebírá známou technologii NXTPAPER. Je tak vhodný pro šetrné čtení webu či elektronických knih. Současně zaujme podporou 5G či příznivou cenou.

V případě mobilů už přišly čtyři generace zařízení pod značkou T-Mobile, u tabletů je operátor opatrnější a letos jsme přivítali teprve druhý počin. T Tablet 2 má každopádně ambice stát se dobrým tabletem v nižší třídě. Seženete jej za 5 tisíc korun a těšit se můžete na velký displej, navíc s technologií NXTPAPER, podporu eSIM, takřka čistý Android, slušnou podporu a zvýšenou odolnost. Jde o ideální volbu pro ty, kteří hledají slušný tablet za co nejnižší cenu?

Technické parametry T-Mobile T Tablet 2

Kompletní specifikace
Konstrukce240,2 × 156,5 × 8,5 mm, 490 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
DisplejTFT IPS, 10,1" (1 920 × 1 200 px)
Fotoaparát8 Mpx
ChipsetMediaTek MT8755,
PaměťRAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ne
Operační systémAndroid 15
Akumulátor6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostsrpen 2025, 5 001 Kč

Obsah balení: základ a dárek

Tablet se snaží dbát na ekologii, paradoxně se ale dočkáte na papíře vytisknutého energetického štítku přímo v balení. Kromě toho počítejte ještě s USB-C kabelem a klíčkem na slot pro nanoSIM. Příjemným bonusem je pak voucher na umělou inteligenci Perplexity Pro, který vám ji zpřístupní na 18 měsíců zcela bezplatně.

T-Mobile T Tablet 2
Nelíbilo se nám
  • chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: příjemně lehký

T Tablet 2 je jako dělaný na cesty. Plastová konstrukce působí bytelně, ale současně je příjemně lehká, 490 gramů hodnotíme veskrze pozitivně, možná byste hádali dokonce i méně. Celá zadní strana je pak zpracována ve formě recyklovaného plastu, který má mírně zdrsněnou povrchovou úpravu. Výsledek nevypadá vůbec špatně a výhodou je, že škrábance reálně neuvidíte.

T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
Na celou obrazovku

Na zádech je ještě nenápadné logo T-Mobile, kterého si možná nevšimnete. Výraznější je samozřejmě boční odemykací tlačítko, které je růžové. Pod ním je ještě dvojklávesa regulující hlasitost. Jistě si také všimnete méně obvyklého displeje, je totiž matný.

T-Mobile T Tablet 2

Novinka se dokonce může pochlubit i mírně zvýšenou odolností IP54. Postříkání vodou tak tabletu nijak nevadí, což je rozhodně pozitivní.

Líbilo se nám
  • kvalitní konstrukce
  • nízká hmotnost
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Prostředí, konektivita a fotoaparát
  4. Závěr a konkurence

Displej: tablet, nebo čtečka? Obojí!

O výrobu se stará TCL, což se v největší možné míře promítlo do displeje. Jak už jsme nastínili, panel je celý matný. Už to dává tušit, odkud vítr vane. Nasazena je totiž technologie NXTPAPER, kterou můžete v posledních letech znát z mobilů a tabletů TCL. Co to v praxi znamená? Kromě klasického zobrazení, byť s matným krycím sklíčkem, můžete přepnout do černobílého zobrazení imitujícího papír a inkoust. Výsledek pak velice připomíná čtečky elektronických knih, zobrazení je velmi citlivé k očím.

T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
Na celou obrazovku
Různá nastavení režimu NXTPAPER

Pakliže vám nevyhovuje černobílé zobrazení, lze si nechat prostředí připomínající papír, ale zvolit barevné, řekněme až pastelové odstíny, které jsou nadále šetrnější k očím než klasické zobrazení na běžných mobilech či tabletech. Samozřejmě ale můžete technologii NXTPAPER zcela vypnout a používat klasický displej. V daný moment pro vás může být nové jen matné provedení, které sice tlumí odlesky, ale displej zase není tak jasný a třeba venku budete s čitelností občas bojovat.

T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
Na celou obrazovku
V klasickém režimu vypadá displej standardně, ovšem je matný

Samotný panel má úhlopříčku 10,1", disponuje Full HD rozlišením a základní 60Hz obnovovací frekvencí. S ohledem na cenu není displeji v zásadě co vytknout. Rozšířit využití T Tabletu 2 lze stylusem, který lze dokoupit a následně s ním zapisovat poznámky či kreslit. Žádné vyloženě specifické funkce však nenabízí.

Líbilo se nám
  • technologie NXTPAPER
  • nahradí čtečku elektronických knih
  • příjemné zobrazení
Nelíbilo se nám
  • slabší jas

Zvuk: stereo musí stačit

Tablety mívají zpravidla hned několik reproduktorů, nepsaným pravidlem je čtveřice. T Tablet 2 si však musí vystačit s jedním na každém boku. Je to tedy méně, ale důležité je, že hrají obstojně a na běžnou konzumaci videí či her bohatě postačí. Případně je lepší hudbu poslouchat přes sluchátka. Ta připojíte velmi jednoduše, neboť na těle je 3,5mm jack.

Líbilo se nám
  • solidní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: solidní

O pohon tabletu se stará procesor MediaTek MT8755 společně s 6GB operační pamětí, což považujeme za rozumný základ. Interní 128GB paměť je rozšiřitelná paměťovou kartou o kapacitě až 2 TB, díky čemuž byste neměli mít nouzi o prostor pro data. Celkově vzato tablet funguje solidně, ale na hraní náročnějších her samozřejmě stavěný není.

T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
Na celou obrazovku
Líbilo se nám
  • dostatečně výkonný procesor
  • podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: slabina

Uvnitř je baterie s poměrně skromnou kapacitou 6 000 mAh, což dnes odpovídá spíše telefonům. Výdrž proto není nijak úžasná. Například při dvouhodinovém používání denně, kdy následně tablet jen leží na příjmu, budete nabíjet zhruba dvakrát týdně. Nepřetržité sledování videí na YouTube pak znamená výdrž mezi 8 a 9 hodinami. O nabití se musí postarat nabíječka, kterou máte doma, nebo kterou si dokoupíte, neboť T-Mobile žádnou nedodává. Maximální nabíjecí výkon, který T Tablet 2 podporuje, činí 15 W. Z nuly na 100 procent nabití zabere 2 hodiny a 15 minut.

T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
Na celou obrazovku
Nelíbilo se nám
  • menší baterie
  • chybí nabíjecí adaptér
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Prostředí, konektivita a fotoaparát
  4. Závěr a konkurence

Prostředí: příslib do budoucna

Nevyrovnaná situace panuje kolem prostředí, kdy zde máme starší Android 15, avšak T-Mobile hrdě slibuje opravdu dlouhou podporu. Pokud budeme hovořit o velkých aktualizacích samotného systému, těšte se celkem na 5 updatů. Konkrétně tak T Tablet 2 obdrží Android 16, 17, 18, 19 i 20. V případě bezpečnostních záplat operátor udává více než 6 let aktualizací, které budou první 3 roky chodit v měsíčním cyklu, posléze jednou za čtvrtletí. Takovou podporu by tabletu mohla závidět kdejaká dražší konkurence.

T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
Na celou obrazovku

Celkově je prostředí spíše velmi čisté s minimem doplňkových aplikací. Optimalizace působí povedeně, nemusíte se obávat sekání. Samozřejmě nelze T Tablet 2 srovnávat s výrazně dražšími tablety, které fungují ještě plynuleji.

Líbilo se nám
  • přehledné prostředí
  • velmi dlouhá softwarová podpora

Konektivita: data sbalená na cesty

Dostáváme se k hlavnímu taháku T Tabletu 2. Kromě podpory Wi-Fi, včetně pásma 5 GHz, totiž zvládá i nanoSIM, případně eSIM. V praxi se tak umí připojit k 5G a nabídnout rychlý internet na cestách. Používat lze i obě SIM současně (nano SIM a eSIM). Jedná se o velkou výhodu. Zbylou konektivitu již zajišťuje jen Bluetooth 5.1. Na NFC či GPS se nedostalo.

T-Mobile T Tablet 2
Líbilo se nám
  • podporuje eSIM
  • zvládá 5G

Fotoaparát: dvojitá nutnost

I když pomocí tabletu primárně nejspíše fotit nebudete, fotoaparáty mu nechybí. Na zadní straně jde o 8megapixelový snímač. Kvalita výsledných snímků ale není nijak oslňující. Postačí spíše na momentky, případně pokud tablet pořídíte dětem, budou rovněž spokojené.

T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
Na celou obrazovku
Ukázkové fotografie

Na čelní straně je pro potřeby selfies a videohovory 8megapixelová kamerka. Ani ta však kvalitou příliš nepřesvědčuje, nicméně nejde o něco, co by bylo potřeba výrazně kritizovat.

T-Mobile T Tablet 2
Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa je pak mírně přiškrcen a chybí podpora 4K. Maximálně je podporováno Full HD s 30 snímky za vteřinu. O vysoké kvalitě nelze hovořit ani zde.

T Tablet 2 (testovací video) – 1080p, 30 FPS

Nelíbilo se nám
  • jen Full HD video
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Prostředí, konektivita a fotoaparát
  4. Závěr a konkurence

Zhodnocení: zájemce si najde

T Tablet 2 od T-Mobile zamířil do segmentu levných tabletů, kde není velká konkurence. Operátor si zakládá na tom, aby zařízení podporovalo mobilní data i eSIM. T Tablet 2 je tak ideální na cesty, kdy můžete být připojeni k mobilní síti. Displej vybízí ke konzumaci obsahu, včetně knih, k čemuž skvěle poslouží režim NXTPAPER. Vhod přijde nejen podpora paměťových karet, ale i 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Prostředí sice není nejnovější, ale dlouhá softwarová podpora je příslibem, že nenároční budou moci tablet bezpečně používat dlouhá léta.

T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
T-Mobile T Tablet 2
Na celou obrazovku

Do karet novince hraje cena zhruba 5 tisíc korun. Díky ní lze zařízení odpustit jen průměrný hardware či slabší baterii. Kritizovat fotoaparáty v tabletu, navíc levném, by pak bylo přísné. Přesto má T Tablet 2 poměrně vážné konkurenty.

Konkurence

Nabízí se primárně Xiaomi Redmi Pad 2, který za stejné peníze nabízí výrazně lepší displej, výkonnější procesor i větší baterii. Na druhou stranu nepodporuje 5G, nemá režim NXTPAPER a nepracuje s eSIM. Otazníky visí také nad podporou.

Xiaomi Redmi Pad 2 4GPřejít do katalogu

Xiaomi Redmi Pad 2 4G

Rozměry254,6 × 166 × 7,4 mm, 519 g
DisplejTFT IPS, 11" (2 560 × 1 600 px)
Fotoaparát8 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Helio G100 Ultra,
PaměťRAM: 4 GB, úložiště: 128 GBne
Akumulátor9 000 mAh

Obdobnou konkurenci představuje OnePlus Pad Go, který za 5 tisíc korun poskytne lepší displej, vyšší výkon, rychlejší nabíjení i podporu 4G. Opět však platí, že není jistá dlouhá podpora jako u T Tabletu 2, nelze využít eSIM a chybí speciální režim pro čtení.

OnePlus Pad Go LTE 256 GBPřejít do katalogu

OnePlus Pad Go LTE 256 GB

Rozměry255,1 × 188 × 6,9 mm, 532 g
DisplejTFT IPS, 11,35" (2 408 × 1 720 px)
Fotoaparát8 Mpx
ProcesorMediaTek helio G99,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSDHC
Akumulátor8 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

t-mobile-t-tablet-2
Klady
  • speciální režim NXTPAPER
  • nahradí i čtečku elektronických knih
  • lehké a dobře zpracované tělo
  • dlouhá softwarová podpora
  • zvládá eSIM a podporu 5G
Zápory
  • menší baterie
  • jen 60Hz displej
,
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 11:55
Mohli ste ten tablet aspoň protáhnout přes antutu, jak to děláte jinde a zbytečně. Tady by to celkem bylo fajn, když je to tak neznámej SoC. To ste si tu sekci s výkonem mohli úplně odpustit, protože vlastně vůbec nic neřekne. Hlavně že víme, jak fotí, no. 🫠
Odpovědět
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Dobrý, proč ne. Někdo kdo chce levný tablet a čtečku v jednom.

K hodnocení. Kdyby tam nabíjecí adaptér byl, dal bych to do kladu. Ale, že není je už běžná eko praxe a do negativu nepatří. Co myslíte?
Odpovědět
Frank McIntosh
Frank McIntosh
za stejnou cenu je v Datartu TCL NEXTPAPER 11 PLUS s výkonnějším procesorem a větší baterií
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Kdyby někoho zajímalo:
https ://www .reddit. com/r/HyperOS/comments/1mpwit0/redmi_pad_2_will_get_5_generations_of_android_os/
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze