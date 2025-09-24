V případě mobilů už přišly čtyři generace zařízení pod značkou T-Mobile, u tabletů je operátor opatrnější a letos jsme přivítali teprve druhý počin. T Tablet 2 má každopádně ambice stát se dobrým tabletem v nižší třídě. Seženete jej za 5 tisíc korun a těšit se můžete na velký displej, navíc s technologií NXTPAPER, podporu eSIM, takřka čistý Android, slušnou podporu a zvýšenou odolnost. Jde o ideální volbu pro ty, kteří hledají slušný tablet za co nejnižší cenu?
|Konstrukce
|240,2 × 156,5 × 8,5 mm, 490 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 10,1" (1 920 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|8 Mpx
|Chipset
|MediaTek MT8755,
|Paměť
|RAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ne
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|srpen 2025, 5 001 Kč
Obsah balení: základ a dárek
Tablet se snaží dbát na ekologii, paradoxně se ale dočkáte na papíře vytisknutého energetického štítku přímo v balení. Kromě toho počítejte ještě s USB-C kabelem a klíčkem na slot pro nanoSIM. Příjemným bonusem je pak voucher na umělou inteligenci Perplexity Pro, který vám ji zpřístupní na 18 měsíců zcela bezplatně.
- chybí nabíjecí adaptér
Konstrukční zpracování: příjemně lehký
T Tablet 2 je jako dělaný na cesty. Plastová konstrukce působí bytelně, ale současně je příjemně lehká, 490 gramů hodnotíme veskrze pozitivně, možná byste hádali dokonce i méně. Celá zadní strana je pak zpracována ve formě recyklovaného plastu, který má mírně zdrsněnou povrchovou úpravu. Výsledek nevypadá vůbec špatně a výhodou je, že škrábance reálně neuvidíte.
Na zádech je ještě nenápadné logo T-Mobile, kterého si možná nevšimnete. Výraznější je samozřejmě boční odemykací tlačítko, které je růžové. Pod ním je ještě dvojklávesa regulující hlasitost. Jistě si také všimnete méně obvyklého displeje, je totiž matný.
Novinka se dokonce může pochlubit i mírně zvýšenou odolností IP54. Postříkání vodou tak tabletu nijak nevadí, což je rozhodně pozitivní.
- kvalitní konstrukce
- nízká hmotnost
Displej: tablet, nebo čtečka? Obojí!
O výrobu se stará TCL, což se v největší možné míře promítlo do displeje. Jak už jsme nastínili, panel je celý matný. Už to dává tušit, odkud vítr vane. Nasazena je totiž technologie NXTPAPER, kterou můžete v posledních letech znát z mobilů a tabletů TCL. Co to v praxi znamená? Kromě klasického zobrazení, byť s matným krycím sklíčkem, můžete přepnout do černobílého zobrazení imitujícího papír a inkoust. Výsledek pak velice připomíná čtečky elektronických knih, zobrazení je velmi citlivé k očím.
Pakliže vám nevyhovuje černobílé zobrazení, lze si nechat prostředí připomínající papír, ale zvolit barevné, řekněme až pastelové odstíny, které jsou nadále šetrnější k očím než klasické zobrazení na běžných mobilech či tabletech. Samozřejmě ale můžete technologii NXTPAPER zcela vypnout a používat klasický displej. V daný moment pro vás může být nové jen matné provedení, které sice tlumí odlesky, ale displej zase není tak jasný a třeba venku budete s čitelností občas bojovat.
Samotný panel má úhlopříčku 10,1", disponuje Full HD rozlišením a základní 60Hz obnovovací frekvencí. S ohledem na cenu není displeji v zásadě co vytknout. Rozšířit využití T Tabletu 2 lze stylusem, který lze dokoupit a následně s ním zapisovat poznámky či kreslit. Žádné vyloženě specifické funkce však nenabízí.
- technologie NXTPAPER
- nahradí čtečku elektronických knih
- příjemné zobrazení
- slabší jas
Zvuk: stereo musí stačit
Tablety mívají zpravidla hned několik reproduktorů, nepsaným pravidlem je čtveřice. T Tablet 2 si však musí vystačit s jedním na každém boku. Je to tedy méně, ale důležité je, že hrají obstojně a na běžnou konzumaci videí či her bohatě postačí. Případně je lepší hudbu poslouchat přes sluchátka. Ta připojíte velmi jednoduše, neboť na těle je 3,5mm jack.
- solidní hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: solidní
O pohon tabletu se stará procesor MediaTek MT8755 společně s 6GB operační pamětí, což považujeme za rozumný základ. Interní 128GB paměť je rozšiřitelná paměťovou kartou o kapacitě až 2 TB, díky čemuž byste neměli mít nouzi o prostor pro data. Celkově vzato tablet funguje solidně, ale na hraní náročnějších her samozřejmě stavěný není.
- dostatečně výkonný procesor
- podporuje paměťové karty
Výdrž baterie: slabina
Uvnitř je baterie s poměrně skromnou kapacitou 6 000 mAh, což dnes odpovídá spíše telefonům. Výdrž proto není nijak úžasná. Například při dvouhodinovém používání denně, kdy následně tablet jen leží na příjmu, budete nabíjet zhruba dvakrát týdně. Nepřetržité sledování videí na YouTube pak znamená výdrž mezi 8 a 9 hodinami. O nabití se musí postarat nabíječka, kterou máte doma, nebo kterou si dokoupíte, neboť T-Mobile žádnou nedodává. Maximální nabíjecí výkon, který T Tablet 2 podporuje, činí 15 W. Z nuly na 100 procent nabití zabere 2 hodiny a 15 minut.
- menší baterie
- chybí nabíjecí adaptér
Prostředí: příslib do budoucna
Nevyrovnaná situace panuje kolem prostředí, kdy zde máme starší Android 15, avšak T-Mobile hrdě slibuje opravdu dlouhou podporu. Pokud budeme hovořit o velkých aktualizacích samotného systému, těšte se celkem na 5 updatů. Konkrétně tak T Tablet 2 obdrží Android 16, 17, 18, 19 i 20. V případě bezpečnostních záplat operátor udává více než 6 let aktualizací, které budou první 3 roky chodit v měsíčním cyklu, posléze jednou za čtvrtletí. Takovou podporu by tabletu mohla závidět kdejaká dražší konkurence.
Celkově je prostředí spíše velmi čisté s minimem doplňkových aplikací. Optimalizace působí povedeně, nemusíte se obávat sekání. Samozřejmě nelze T Tablet 2 srovnávat s výrazně dražšími tablety, které fungují ještě plynuleji.
- přehledné prostředí
- velmi dlouhá softwarová podpora
Konektivita: data sbalená na cesty
Dostáváme se k hlavnímu taháku T Tabletu 2. Kromě podpory Wi-Fi, včetně pásma 5 GHz, totiž zvládá i nanoSIM, případně eSIM. V praxi se tak umí připojit k 5G a nabídnout rychlý internet na cestách. Používat lze i obě SIM současně (nano SIM a eSIM). Jedná se o velkou výhodu. Zbylou konektivitu již zajišťuje jen Bluetooth 5.1. Na NFC či GPS se nedostalo.
- podporuje eSIM
- zvládá 5G
Fotoaparát: dvojitá nutnost
I když pomocí tabletu primárně nejspíše fotit nebudete, fotoaparáty mu nechybí. Na zadní straně jde o 8megapixelový snímač. Kvalita výsledných snímků ale není nijak oslňující. Postačí spíše na momentky, případně pokud tablet pořídíte dětem, budou rovněž spokojené.
Na čelní straně je pro potřeby selfies a videohovory 8megapixelová kamerka. Ani ta však kvalitou příliš nepřesvědčuje, nicméně nejde o něco, co by bylo potřeba výrazně kritizovat.
Záznam videa je pak mírně přiškrcen a chybí podpora 4K. Maximálně je podporováno Full HD s 30 snímky za vteřinu. O vysoké kvalitě nelze hovořit ani zde.
T Tablet 2 (testovací video) – 1080p, 30 FPS
- jen Full HD video
Zhodnocení: zájemce si najde
T Tablet 2 od T-Mobile zamířil do segmentu levných tabletů, kde není velká konkurence. Operátor si zakládá na tom, aby zařízení podporovalo mobilní data i eSIM. T Tablet 2 je tak ideální na cesty, kdy můžete být připojeni k mobilní síti. Displej vybízí ke konzumaci obsahu, včetně knih, k čemuž skvěle poslouží režim NXTPAPER. Vhod přijde nejen podpora paměťových karet, ale i 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Prostředí sice není nejnovější, ale dlouhá softwarová podpora je příslibem, že nenároční budou moci tablet bezpečně používat dlouhá léta.
Do karet novince hraje cena zhruba 5 tisíc korun. Díky ní lze zařízení odpustit jen průměrný hardware či slabší baterii. Kritizovat fotoaparáty v tabletu, navíc levném, by pak bylo přísné. Přesto má T Tablet 2 poměrně vážné konkurenty.
Konkurence
Nabízí se primárně Xiaomi Redmi Pad 2, který za stejné peníze nabízí výrazně lepší displej, výkonnější procesor i větší baterii. Na druhou stranu nepodporuje 5G, nemá režim NXTPAPER a nepracuje s eSIM. Otazníky visí také nad podporou.
Xiaomi Redmi Pad 2 4G
|Rozměry
|254,6 × 166 × 7,4 mm, 519 g
|Displej
|TFT IPS, 11" (2 560 × 1 600 px)
|Fotoaparát
|8 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Helio G100 Ultra,
|Paměť
|RAM: 4 GB, úložiště: 128 GB, ne
|Akumulátor
|9 000 mAh
Obdobnou konkurenci představuje OnePlus Pad Go, který za 5 tisíc korun poskytne lepší displej, vyšší výkon, rychlejší nabíjení i podporu 4G. Opět však platí, že není jistá dlouhá podpora jako u T Tabletu 2, nelze využít eSIM a chybí speciální režim pro čtení.
OnePlus Pad Go LTE 256 GB
|Rozměry
|255,1 × 188 × 6,9 mm, 532 g
|Displej
|TFT IPS, 11,35" (2 408 × 1 720 px)
|Fotoaparát
|8 Mpx
|Procesor
|MediaTek helio G99,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSDHC
|Akumulátor
|8 000 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
