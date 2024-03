Levné Poco C61 láká 90Hz displejem a 3,5mm jackem

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi dnes oficiálně představilo jeden ze základních modelů podznačky Poco, model Poco C61. Ani v tomto případě už se však uživatelé nemusí smiřovat s tím, že by dostali telefon zcela bez výbavy. Na co se rozhodně mohou spolehnout, to je velký displej, jehož úhlopříčka se zastavila na 6,71". Rozlišení je pochopitelně jen HD+, avšak máme zde 90Hz obnovovací frekvenci a ochranné sklíčko Gorilla Glass 3.

Po stránce výkonu je nasazen již postarší Helio G36 od MediaTeku, avšak v té nejnižší kategorii nelze čekat zázraky. Poco hodlá nabízet dvě různé paměťové verze, a to 64+4 GB a 128+6 GB. Kdyby ale byl úložný prostor přeci jen nedostatečný, pojme telefon až 1TB paměťovou kartu, přičemž slot je sestaven v režimu 2+1, což znamená, že kromě paměťovky pojme i dvě nanoSIM. Prostředí obstarává nejnovější Android 14, který lze zabezpečit otiskem prstu, nezbytná čtečka je na pravém boku.

Zadní strana vás upoutá opravdu obřím kruhovým modulem, který budí dojem mnohem vybavenějšího mobilu. V případě Poca C61 v něm však naleznete jen dva fotoaparáty. Hlavní snímač je skutečně základní s pouze 8 megapixely. Druhý bude zřejmě pomocný, avšak to pouze odhadujeme, neboť se Xiaomi ani neobtěžovalo jej jakkoliv komentovat. Ve výřezu již zmíněného displeje je pak čelní 5megapixelová kamerka.

V útrobách mobilu se nachází baterie s kapacitou 5 000 mAh, avšak proces nabíjení bude vcelku zdlouhavý kvůli výkonu pouze 10 W, samozřejmě přes kabel. Nabíjení probíhá prostřednictvím USB-C a nechybí ani 3,5mm jack.

Poco C61 se začne prodávat nejprve na indickém trhu, a to skrze obchod Flipkart. Cena za základní verzi je v přepočtu 2,5 tisíce korun i s daní. Za 128GB variantu si výrobce hodlá říci přibližně necelé 3 tisíce korun s daní. V tuto chvíli však není známé, zda se Poco C61 dostane například i na evropské trhy.