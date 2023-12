Levný chytrý telefon byl vždy podezřelý, často totiž přinášel spoustu závažných ústupků. Nelichotivou nálepku však rozhodně nechce obdržet nové Poco C65, ačkoliv se prodává za méně než 3 tisíce korun. Nabízí totiž velký displej, dobře fungující prostředí i 50megapixelový fotoaparát.

Pár týdnů před Vánoci se na český trh dostal zajímavý telefon, který bychom mohli nazvat ideální vstupenkou do světa chytrých mobilů, případně vhodným řešením pro děti. Na svědomí jej má Xiaomi a spadá do populární řady Poco. Poco C65 útočí především cenou, která na českém trhu startuje pod hranicí 3 tisíc korun. Potvrdí v dnešní recenzi ambice stát se tím nejlepším telefonem, za který neutratíte velkou sumu peněz?

Technické parametry Xiaomi Poco C65 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 168 × 78 × 8,1 mm , 192 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej TFT IPS, 6,74" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx Chipset MediaTek helio G85 , CPU: 2×2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost listopad 2023, ?

Obsah balení: tentokrát chudší

Prodejní balení je tradičně celé žluté a nachází se v něm kromě samotného telefonu již pouze koncovka nabíječky a USB kabel. Zřejmě v rámci co nejnižší ceny Poco nenabízí ani ochranné pouzdro, což je jinak zcela typický prvek příslušenství telefonů od Xiaomi.

Líbilo se nám nechybí nabíječka

Konstrukční zpracování: snaží se líbit

Samotný mobil patří spíše mezi ty větší, avšak hned po rozbalení byste možná ani nehádali, že v ruce třímáte mobil, jehož cena se pohybuje kolem tří tisíc korun. Konstrukce je samozřejmě celá plastová, zvýšená odolnost chybí, ale robustnost je vcelku slušná. Můžeme odhadovat, že konstrukce by mohla bez větší úhony přežít i nějaký ten pád.

Za pozornost stojí zejména zadní strana. Pokud si odmyslíme zbytečně velké logo Poco, spatříme rozdělení na menší lesklou část a větší matnou, která je však se speciální povrchovou úpravou příjemně třpytivá.

Při seznamování s telefonem jsme si všimli toho, že celá zadní strana se mírně prohýbá, například při zatlačení. Jde však zřejmě jen o tenkost plastového krytu. Jak jsme již zmínili, celkově telefonu působí bytelně a nikde nic nevrže. Ergonomie není vůbec zlá, avšak do vyloženě malé ruky se nehodí.

Líbilo se nám příjemný vzhled

Displej: velikost hraje prim

Dominantou telefonu je 6,74" IPS displej, u kterého potěší nejen dobré barevné podání, ale kupříkladu i 90Hz obnovovací frekvence. Na druhou stranu je potřeba vzít v potaz nižší HD+ rozlišení. Jde však o obvyklou hodnotu v této kategorii a dodejme, že hrubšího rastru si běžně nemáte šanci povšimnout. Čitelnost panelu je dobrá i venku, byť samozřejmě nedosahuje kvalit výrazně dražších smartphonů. O ochranu displeje se stará blíže nespecifikovaná verze sklíčka Gorilla Glass od společnosti Corning.

Líbilo se nám dobrá čitelnost

90Hz technologie

Nelíbilo se nám nižší rozlišení

Zvuk: sáhněte po sluchátkách

Jediný reproduktor se nachází na spodní hraně a málokdy jej přeslechnete. Na poslech hudby se však příliš nehodí a je vhodnější poslech realizovat skrze sluchátka, k čemuž se skvěle hodí na horní hraně umístěný 3,5mm jack. Snadno tak můžete využít i klasická drátová sluchátka.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: zaměřeno na paměť

Nelze očekávat zázraky v oblasti výkonu. Poco tak nasadilo spíše postarší procesor Helio G85 od MediaTeku. Náročnější aplikace proto nabíhají pomaleji, na některé hry telefonu nebude mít dostatek výkonu, což nespraví ani 6/8GB operační paměť. Menší se pojí se 128GB úložištěm, větší s 256GB. Taková hodnota je v této kategorii málo vídaná, jedná se tak o plus. Vše sice kazí fakt, že jsou paměti pomalejšího typu eMMC 5.1, avšak při běžném používání si toho nemáte příliš šanci všimnout. Komu by i případných 256 GB bylo málo, zvládá Poco C65 až 1TB paměťové karty.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká interní paměť

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: nezklame vás

O výdrž se stará baterie s lehce nadprůměrnou kapacitou 5 000 mAh, která spolehlivě zajistí výdrž až dva dny při středně náročném používání. Doplnění energie není příliš svižné, a to kvůli výkonu pouhých 18 W. Na bezdrátové nabíjení musíte zapomenout, avšak to u mobilu v této cenové hladině není žádný nedostatek.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení

Konektivita: vše vyjma 5G

Poco C65 je po stránce konektivity velmi dobře vybavené, nechybí Wi-Fi ac a Bluetooth 5.1. S mobilem je možné také bezkontaktně platit díky NFC. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraven konektor USB-C. Připomeňme, že mobil podporuje vložení dvou nanoSIM. K dokonalosti chybí jen 5G, avšak to to by byl v této kategorii velký nadstandard.

Líbilo se nám USB-C

podpora dvou SIM karet

Nelíbilo se nám nepodporuje 5G

Fotoaparát: vlastně jen jeden

Na zádech telefonu objevujeme dva moduly pro fotoaparáty, v nichž napočítáme celkem tři objektivy. Použitelný bude primárně hlavní snímač s vysokým 50megapixelovým rozlišením. Sekunduje mu už jen 2megapixelový makro objektiv a výrobcem blíže nespecifikovaná, zřejmě pomocná čočka.

Hlavní fotoaparát má sice již zmíněných 50 megapixelů, avšak pokud budete jako většina pořizovat snímky v automatickém režimu, budou fotografie ve 12,5Mpx, vzniklé skládáním čtyř snímků do jednoho. Tento postup by mě teoreticky zvýšit kvalitu fotografií.

Fotografie během dnes působí vcelku dobře. Poco C65 se snaží věrně zachytit barvy, což je rozhodně plus. Špatné to není ani s ostrostí a věřím, že pokud by bylo vyloženě slunné počasí, budou snímky použitelné pro téměř jakékoliv účely. Nyní lze ve vzdálených detailech zpozorovat klesající ostrost. Ta se postupně prohlubuje s ubývajícím světlem a v interiéru lze již s lehkou nepozorností pořídit i neostrý snímek. Klesá i množství detailů. Focení v noci není nemožné, jak byste možná předpokládali. Telefon se obstojně pere s nežádoucím šumem a fotografie vypadají slušně. Jen nesmíte snímek přibližovat, detaily se vytrácejí nebo jsou rozmazané. Jako celek však fotka v noci nepůsobí vůbec zle, zejména s přihlédnutím k ceně telefonu.

Tvorbu selfies Poco C65 sice zvládne, ale velké zázraky od 8megapixelové čelní kamerky nečekejte. Detaily se spíše slévají a ubývající světlo je velkým nepřítelem.

Záznam videa není vyloženě silnou stránkou levných telefonů a Poco C65 v tomto ohledu nijak zásadně nevybočuje. Maximem je Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledná videa jsou spíše roztřesenější, a to vždy, jakmile se dáte i do pomalého pohybu. V takové chvíli trpí ostrost a vzniká spíše mazanice. Oslnivý není ani zvuk a souhrnně můžeme říci, že videa jsou zde spíše nouzová než něco, co byste mohli denně využívat k záznamům.

Líbilo se nám solidní hlavní fotoaparát

Software: starší Android

Velmi dobře odladěné je i prostředí Androidu 13 s MIUI 14, které však svou lehkou nepřehledností nemusí sednout každému. Zásadnější však je, že výrobce příliš nehledí na aktualizace a nový Android zatím nedorazil. Bezpečnostní záplaty jsou platné k září letošního roku.

Líbilo se nám slušná optimalizace

Nelíbilo se nám zatím bez Androidu 14

Zhodnocení

Poco C65 působí tak trochu jako zjevení v kategorii velmi levných telefonů s Androidem. Nabízí se totiž hluboko pod hranicí 3 tisíc korun, případně lehce nad touto hranicí, pokud byste uvažovali nad 256GB interní pamětí. Telefon toho vlastně nijak moc neumí, ale to ani v základní kategorii nelze očekávat. Má však velký displej, dobře fungující prostředí, zvládá bezkontaktní platby a hlavní 50megapixelový fotoaparát obstojně fotí. Netřeba dodávat, že povedených a levných telefonů mnoho není, Poco C65 je tak velkým adeptem ke koupi.

Konkurence

Zmínit můžeme například Honor X7a, který stojí stejně a disponuje třeba základním ultraširokoúhlým objektivem. Má ale menší RAM a pouze 60Hz displej.

Přejít do katalogu Honor X7a Rozměry 167,5 × 76,9 × 8,3 mm , 196 g Displej TFT IPS, 6,74" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx Procesor MediaTek helio G37 , 4×2,3 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 5 330 mAh

Pokud si lehce připlatíte, můžete narazit na Realme C55, které vypadá možná ještě stylověji. Při ceně vyšší o tisícovku láká lepším displejem i nepatrně výkonnějším procesorem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme C55 128+6 GB Rozměry 160,6 × 73,9 × 8 mm , 177 g Displej TFT IPS, 6,72" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G88 , 2×2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz