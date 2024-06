Pojme skoro 200 tisíc snímků. Jak fotí nové Poco F6 Pro?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V redakci pro vás již nějaký čas testujeme novinku na českém trhu Poco F6 Pro. Pokud jste se s touto značkou už setkali, nebo o ní alespoň slyšeli, jistě nám dáte za pravdu, že její modely se vždy snaží lákat vysokým výkonem, kvalitními displeji a svižným nabíjením. Dalo by se říci, že jde o tři stěžejní pilíře výbavy každého telefonu Poco.

Poco F6 Pro však spadá již do segmentu vyšší střední třídy a zde už by měl být telefon vybaven o poznání komplexněji. Mobil totiž používáme nejen na práci, hraní her a opětovné nabíjení. Při ceně minimálně 15 tisíc korun už bude zařízení používáno velmi pravděpodobně i na fotografování. V tomto ohledu má model F6 Pro výbavu na první pohled střídmější. Zcela musíte zapomenout na teleobjektiv, ten absentuje, což je škoda. Ultraširokoúhlý objektiv už nechybí, ale 8megapixelové rozlišení nedává příliš důvodů k optimismu. Situaci se tak bude snažit zachraňovat zejména primární 50megapixelový objektiv s optickou stabilizací obrazu.

Poslední fotoaparát je dle očekávání v průstřelu displeje, slouží pro videohovory a selfies, přičemž jeho 16megapixelové rozlišení se jeví jako více než dostatečné. Nakonec dodejme, že mobil zvládá i záznam videa, kdy hlavní snímač podporuje 8K rozlišení s 24 snímky za vteřinu.

Kvalita výsledných fotografií je za dostatečného světla a venku poměrně příjemná. Zejména hlavní snímač vyniká věrnými barvami a ostrostí po téměř celé ploše. Drobné výtky by se našly, ale nic, co by většina uživatelů řešila. Situace se rychle mění se zhoršujícími se světelnými podmínkami, kdy i na hlavním snímači přibývá nežádoucí digitální šum. V noci tedy se šumem musíte počítat, ale jistým vykoupením je, že telefon zvládá scénu dobře prosvětlit a i když je už skutečně téměř úplná tma, nadále na snímku klíčové objekty vidíte. Ultraširokoúhlý objektiv nakonec spíše překvapil, ale spíše nižší rozlišení ho limituje v detailech a samozřejmě i za zhoršených světelných podmínek.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu