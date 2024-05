Nový tablet Poco Pad zastane práci i zábavu. Proč se ho u nás nedočkáme?

Pod značkou Poco včera došlo k představení dvou zajímavých novinek Poco F6 a Poco F6 Pro. Kromě nich výrobce představil i první tablet značky – Poco Pad. Míří do střední třídy a bude se snažit zaujmout uživatele hledající zařízení pro práci i zábavu.

Láká na hliníkovou konstrukci a kvalitní IPS displej s 12,1", jemným rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas může dosáhnout až na 600 nitů, tudíž s čitelností by neměl být problém. O ochranu celého panelu se stará sklíčko Gorilla Glass 3. Podporováno je dokonce i Dolby Vision.

Výkon dodává Snapdragon 7s Gen 2 společně s 8GB RAM. Do vnitřní paměti dostanete 256 GB dat a jsou podporovány až 1,5TB paměťové karty. Prostředí zajišťuje Android 14 a nadstavba HyperOS, kterou už můžete znát z novějších telefonů Xiaomi.

POCO Pad, our first ever tablet built for entertainment.

This is our first step in to the tablet world and we’re excited to learn more so we can learn and make a name for ourselves in this category. pic.twitter.com/tTSh1Yiccj