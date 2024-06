Telefony Poco mohou na někoho působit jako neprobádané území, avšak má je na svědomí Xiaomi. Letošní řada F6 již pokukuje po vlajkových lodích a konkrétně model F6 Pro má jasné ambice: zavařit zavedeným výrobcům. Nabízí prémiové zpracování, AMOLED displej, výkonný procesor i 1TB interní paměť. Vše pak podtrhuje překvapivě příznivá cena.

Důraz na maximální výkon, kvalitní displej či rychlé nabíjení, to jsou stěžejní body výbavy drtivé většiny telefonů Poco. Nejnovější přírůstek v podobě modelu F6 Pro však dokáže nabídnout výrazně více. Aby ne, cenou hravě obsazuje kategorii vyšší střední třídy a netají ambice v některých aspektech zavařit i poctivým vlajkovým lodím. Z výbavy pak mnohé zaujme především 1 TB paměť. Na úvod můžeme rovnou říci, že jde o vůbec nejlevnější mobil s takto velkorysým úložištěm. Nalákat tak Poco F6 Pro rozhodně umí a my se pojďme podívat, zda opravdu stojí za koupi.

Technické parametry Xiaomi Poco F6 Pro 1 TB Kompletní specifikace Konstrukce 160,9 × 75 × 8,2 mm , 209 g , konstrukce: klasická Displej OLED, 6,67" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , , GPU: ano Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 1 000 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:19 hodin Dostupnost květen 2024, 16 999 Kč

Obsah balení: pouzdro nechybí

V černožlutém prodejním balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a silikonové ochranné pouzdro v tmavém provedení.

Líbilo se nám pouzdro navíc

Konstrukční zpracování: to si necháme líbit

Na český trh se novinka chystá v černé a bílé variantě, přičemž nám se do rukou dostala bílá. My bychom ji však spíše nazvali perleťovou, vzhled zadní strany se náramně povedl. Telefon vypadá stylově a neulpívají na něm otisky prstů. Zpracování je velmi působivé, rámeček je kovový, zadní strana skleněná. Dojem při držení je v podstatě prémiový a telefon dokáže zaujmout i náročnějšího uživatele, který hledí na to, aby telefon dokázal dobře reprezentovat.

Na každém bodě je vidět, jak se výrobce snažil o detailní zpracování. Velmi příjemně se tisknou boční tlačítka, která mají ideální zdvih a odpor při stisku, který někomu možná vzdáleně připomene i jistotu u mobilů Pixel. K dokonalosti chybí zvýšená odolnost. IP54 totiž dnes opravdu nenadchne a v podstatě jakýkoliv konkurentu v této cenové hladině již vodě odolává. Poco F6 Pro přitom zvládá jen lehký déšť či postříkání vodou.

Vzorování zadní strany se povedlo

Ačkoliv jsou záda mobilu opravdu povedená, pravděpodobně stejně sáhnete po ochranném pouzdru. To je sice dobře zpracované, ale přeci jen do značné míry skryje původní vzhled telefonu. Poco F6 Pro není nijak přerostlé a dobře se drží. K celkovému pohodlí pak přispívají i ploché boky, do kterých lze zapřít prsty a mobil jistě uchopit.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

prémiový vzhled

špičkové zpracování

Nelíbilo se nám chybí odolnost proti vodě a prachu

Displej: můžete být nároční

Takřka celé čelní straně dominuje 6,67" AMOLED displej s malými rámečky po všech stranách, což vypadá opravdu dobře a jen podtrhuje prémiové zařazení mobilu. Těšit se můžete na jemné WQHD+ rozlišení i až 120Hz obnovovací frekvenci. Nastavit si můžete buď automatiku, případně vynutit pevných 60/120 Hz. Barvy displeje jsou příjemně syté a líbí se nám i čitelnost venku, kdy telefon hravě přesvítí i ostré slunce. Maximální jas může totiž dosáhnout až na 4 000 nitů. Nechybí ani praktický Always-On, který je bohatě nastavitelný, zobrazuje čas, datum, zmeškané události i třeba počasí. Na displeji jej můžete nechat klidně po celý den.

Přímo do displeje je integrována optická čtečka otisků prstů a budete s ní nadmíru spokojeni. Funguje rychle a přesně. O ochranu panelu se pak stará sklíčko Gorilla Glass 5, přičemž výrobce na něj ještě nalepil ochrannou fólii. Ta je však spíše základní a měkčí. První vlásečnicové škrábance se na fólii objeví velmi brzy.

Líbilo se nám skvěle čitelný AMOLED panel

jemné rozlišení

120Hz technologie

Zvuk: bez výtek

Přítomnost stereo reproduktorů asi nikoho nepřekvapí. Hrají hlasitě i obstojně kvalitně, rozhodně se nemají zač stydět. Chybějící 3,5mm jack asi netřeba dlouze vysvětlovat. Hudbu bude z mobilu lepší poslouchat již spíše bezdrátově.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: konkurence, třes se!

Dostáváme se k silné kategorii pro každé Poco a model F6 Pro není výjimkou. Pod kapotou má Snapdragon 8 Gen 2, tedy špičkový model loňského roku, který má výkonu na rozdávání. V našem případě je k dispozici i 16GB RAM a je nasnadě, že spouštění náročných her i aplikací je otázkou okamžiku. Zaujmout však umí i interní paměť. V našem případě jde o vyšší variantu s 1 TB. Reálně je opravdu k dispozici zhruba 1 000 GB pro vaše data, kam uložíte kupříkladu přes 181 tisíc fotek z hlavního fotoaparátu. Na chybějící slot pro paměťovou kartu si tak ani nevzpomenete.

Líbilo se nám špičkový procesor

až 1TB paměť

Výdrž baterie: takřka spokojenost

Baterie má běžnou kapacitu 5 000 mAh, avšak reálná výdrž nás spíše překvapila. Zhruba den a půl je i při náročnějším používání reálný, což je skvělé. Méně nároční budou jistě nabíjet jen obden. Opětovné dočerpání energie je otázkou pouhých 19 minut, a to díky podpoře 120W drátového nabíjení s podporou Power Delivery 3.0. Potřebný nabíjecí adaptér najdete přímo v prodejním balení. Bohužel bezdrátové nabíjení telefon nenabízí, což je v této cenové hladině už opravdu škoda.

Líbilo se nám dobrá výdrž

svižné nabíjení výkonem 120 W

Nelíbilo se nám neumí bezdrátové nabíjení

Konektivita: a co eSIM?

Mobil je po stránce konektivity velmi dobře vybavený. Disponuje Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 nebo 5G. Nechybí ani podpora kvalitního telefonování přes VoLTE. S telefonem je možné také bezkontaktně platit díky NFC. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. Připraveno je také USB-C a nechybí ani podpora Dual SIM. Bohužel kaňkou na kráse je, že mobil si nerozumí s eSIM. Opět je potřeba říci, že v těchto cenových hladinách by se Poco těmto přešlapům mělo vyvarovat.

Líbilo se nám podpora 5G i VoLTE

Nelíbilo se nám neumí pracovat s eSIM

Fotoaparát: jen nezbytný průměr

Při ceně minimálně 15 tisíc korun, za což získáte základní verzi Poco F6 Pro, už budete požadovat i slušné schopnosti fotografování. V tomto ohledu má model F6 Pro výbavu na první pohled střídmější. Zcela musíte zapomenout na teleobjektiv, ten absentuje, což je škoda. Ultraširokoúhlý objektiv už nechybí, ale rozlišení 8 Mpx nedává příliš důvodů k optimismu. Situaci se tak bude snažit zachraňovat zejména primární 50megapixelový objektiv s optickou stabilizací obrazu, neboť 2megapixelová makro kamerka je zde spíše jen do počtu.

Kvalita výsledných fotografií je za dostatečného světla a venku poměrně příjemná. Zejména hlavní snímač vyniká věrnými barvami a ostrostí po téměř celé ploše. Drobné výtky by se našly, ale nic, co by většina uživatelů řešila. Situace se rychle mění se zhoršujícími se světelnými podmínkami, kdy i na hlavním snímači přibývá nežádoucí digitální šum. V noci tedy se šumem musíte počítat, ale jistým vykoupením je, že telefon zvládá scénu dobře prosvětlit a i když je už skutečně téměř úplná tma, nadále na snímku klíčové objekty vidíte. Ultraširokoúhlý objektiv nakonec spíše překvapil, ale spíše nižší rozlišení ho limituje v detailech a samozřejmě i za zhoršených světelných podmínek.

Poslední fotoaparát je dle očekávání v průstřelu displeje, slouží pro videohovory a selfies, přičemž jeho 16megapixelové rozlišení se jeví jako více než dostatečné. Nakonec dodejme, že mobil zvládá i záznam videa, kdy hlavní snímač podporuje 8K rozlišení s 24 snímky za vteřinu.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám solidní hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám chybí lepší ultraširokoúhlý objektiv

hodil by se teleobjektiv

Software: aktuální a rychlý Android

Prostředí telefonů Xiaomi, Redmi a Poco bývá často terčem kritiky za velké množství reklamy. V novém Pocu F6 Pro jsem však během několikatýdenního používání na žádnou reklamu nenarazil. Ano, je zde zbytečný software v podobě zhruba 8 her, avšak ty můžete klidně odinstalovat.

Ocenit lze tak především skvělou optimalizaci, kdy je prostředí svižné, na nic se nečeká, nic se neseká a animace jsou příjemně plynulé. Počítat můžete dokonce se zcela aktuálním softwarem v podobě Androidu 14, nadstavby HyperOS a květnových bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám nejnovější prostředí

skvělá optimalizace

Zhodnocení

Poco F6 Pro na nás udělalo opravdu velký dojem. Je očividné, že se snaží zatopit vlajkovým lodím a ukázat náročným, že není nezbytně nutné za telefon dávat 30 a více tisíc korun. V případě neuvěřitelné 1TB varianty získáte za necelých 17 tisíc korun telefon se špičkovým procesorem, který má dobrou výdrž a rychle se nabíjí. Veškeré dění budete sledovat na kvalitním AMOLED displeji s vysokým rozlišením a multimédia konzumovat ze stereo reproduktorů. Ve výsledku příjemně překvapilo i prostředí, které je aktuální, rychlé a reklamy, pokud nějaké jsou, zřejmě je nespatříte.

Na druhou stranu nabývám dojmu, jakoby Poco nebylo připraveno na segment těch nejvybavenějších telefonů a nehodlalo se vzdát některých ústupků, které už u telefon za 17 tisíc rozhodně nelze přehlížet. V prvé řadě je to absence zvýšené odolnosti, omluvu nelze najít pro chybějící bezdrátové nabíjení a nemožnost pracovat s eSIM. Jisté zklamání panuje i kolem fotoaparátů, kdy za něco stojí snad jen hlavní.

Komu tedy Poco F6 Pro doporučit? Rozhodně náročným, kteří potřebují mít v telefonu neustále vše při sobě. Fotky, videa, dokumenty, aplikace a hry. Do 1TB paměti dostanete cokoliv a současně má mobil dostatek výkonu. Dočerpání energie je otázka chvilky a pokud nepotřebujete odolnost či lepší foťáky, budete s novinkou spokojeni.

Konkurence

Pokud nehodláte trhat výkonnostní rekordy, mohla by vás zaujmout i nová Motorola Edge 50 Pro. Má sice poloviční paměť, ale i 512 GB je více než dost. Při takřka stejné ceně však dostanete zvýšenou odolnost, bezdrátové nabíjení a výrazně kvalitnější fotoaparáty, mezi kterými nechybí teleobjektiv.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 50 Pro Rozměry 161,2 × 72,4 × 8,2 mm , 186 g Displej POLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 , 1×2,63 GHz + 4×2,4 GHz + 3×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Opomenout nemůžeme ani Samsung Galaxy S23 FE, který je o tisícovku levnější, ale má výrazně slabší procesor. Počítat musíte i s menší 256GB pamětí. Výhoda Samsungu je, že má zvýšenou odolnost proti vodě a prachu, podporuje bezdrátové nabíjení a láká i kvalitnějšími fotoaparáty.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 FE 256+8 GB Rozměry 158 × 76,5 × 8,1 mm , 209 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , + ?×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 1:17 hodin

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz