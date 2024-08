Levná novinka s infraportem, Poco M6 Plus má ale i 108Mpx foťák

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi dnes oficiálně představilo jeden ze základních modelů podznačky Poco, model Poco M6 Plus. Ani v tomto případě už se však uživatelé nemusí smiřovat s tím, že by dostali telefon zcela bez výbavy. Na co se rozhodně mohou spolehnout, to je velký displej, jehož úhlopříčka se zastavila na 6,79". Příjemně překvapí jemné Full HD+ rozlišení a dokonce i 120Hz obnovovací frekvencí.

Po stránce výkonu je nasazen nový procesor Snapdragon 4 Gen 2 AE. Přídomek AE značí Accelarate, avšak takt se neliší. Poco hodlá nabízet dvě různé verze, a to 128+6 GB a 128+8 GB. Kdyby ale byl úložný prostor přeci jen nedostatečný, pojme telefon až 1TB paměťovou kartu, přičemž slot je hybridní. Pojme tak buď dvě nano SIM karty, nebo jednu nano SIM kartu a paměťovku. Prostředí obstarává nejnovější Android 14, který lze zabezpečit otiskem prstu, nezbytná čtečka je na pravém boku.

Boost your speed, outrace your opps and watch your dreams come alive with the segment’s biggest display on the #POCOM6Plus5G



First Sale on 5th August at 12PM on #Flipkart



Know More👉https://t.co/Udzyds0scG #SpeedStyleSnap #POCOIndia #POCO #MadeOfMad pic.twitter.com/Bo2AzUCKwm — POCO India (@IndiaPOCO) August 2, 2024

Zadní strana připomíná letošní novinky řady Redmi, a to především rozestavěním fotoaparátů. Nasazen je primárně hlavní snímač se 108 megapixely, kterému sekunduje 2megapixelová makro kamerka. Výčet pak uzavírá čelní 13megapixelová kamerka.

V útrobách mobilu se nachází baterie s kapacitou 5 030 mAh a je podporováno svižnější 33W drátové nabíení. Nabíjení probíhá prostřednictvím USB-C a nechybí ani 3,5mm jack nebo infračervený port, který zde však není pro přenos dat, jako tomu bylo před 25 lety, ale pro ovládání elektronických spotřebičů. Novinka zvládá i nejnovější mobilní sítě 5G. Naopak čip NFC údajně chybí.

Poco M6 Plus se začne prodávat nejprve na indickém trhu, a to skrze obchod Flipkart. Cena za základní verzi je v přepočtu 4 tisíce korun i s daní. Za verzi s větší RAM si výrobce hodlá říci přibližně necelé 4,5 tisíce korun s daní. V tuto chvíli však není známé, zda se Poco M6 Plus dostane například i na evropské trhy.