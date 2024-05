Do redakce nám dorazila čtvrtá generace sluchátek Sennheiser Momentum True Wireless. Už na první pohled je jasné, že Sennheiser neexperimentoval, co se designu týká. To však neznamená, že se nevylepšovalo uvnitř. Obhájí si sluchátka cenu 7,5 tisíc korun?

Zdroj foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Pokud jste příznivci TWS sluchátek, má pro vás značka Sennheiser další „želízko v ohni“, model Momentum True Wireless 4, který přímo navazuje na Momentum True Wireless 3.

Nová generace prošla mnoha vylepšeními, přičemž jedním z nejzajímavějších je inovovaný režim propustnosti. Pokud si neradi sundáváte sluchátka pro vyřízení krátkého hovoru s protistranou, měli byste se do dnešní recenze důkladně začíst, dost možná budete sluchátka Momentum True Wireless 4 hned po dočtení přidávat do košíku.

Technické parametry Sennheiser Momentum True Wireless 4

Hmotnost sluchátka 6,2 g Rychlé nabíjení 8 minut/hodina poslechu Napájecí konektor USB-C Podporované kodeky SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive/Lossless, LC3 Barevná provedení černá/grafitová, bílá/stříbrná a černá/měděná Připojení Bluetooth 5.4 (T Classic a Bluetooth LE Audio) Podpora ANC/režim propustnosti/detekce nošení ano/ano/ano Délka poslechu 7,5 hodiny bez ANC, 7 hodin s ANC, 30 hodin celkem (s pouzdrem) Cena cca 7,5 tisíc korun

Obsah balení: vcelku bohaté

Obsah balení produktů Sennheiser nebývá bohatý, avšak u Momentum True Wireless 4 je trochu pestřejší než obvykle. V balení tak kromě sluchátek, pouzdra, silikonových koncovek v různých velikostech (XS, S a L, přičemž velikost M je přímo na sluchátkách) a nabíjecího kabelu naleznete ještě gumové bočnice sluchátek, tentokrát ve třech velikostech (S, M a L). Žádný nabíjecí adaptér nehledejte, použít můžete kupříkladu ten od smartphonu.

Je možná škoda, že Sennheiser nepřibalil ochranný vak nebo alespoň základní silikonové pouzdro. Na druhou stranu, po investici 7,5 tisíc korun už bude položka za ochranný vak opravdu marginální.

Líbilo se nám pestrý obsah balení

Nelíbilo se nám potěšil by vak

Konstrukční zpracování: změny se nám líbí

Sennheiser Momentum True Wireless 4 přímo vychází z předchozí generace, což je pochvala. Obecně vzato, aby mi TWS sluchátka dokonale padla, to se moc nestává, u značky Sennheiser jsem však nikdy problém neměl, už v recenzi Sennheiser Momentum True Wireless 3 jsem si pochvaloval, že v uších drží velice dobře. Jsem proto příjemně potěšen, že mohu říci, že Sennheiser Momentum True Wireless 4 mi v uších sedí stejně dobře, možná ještě o trochu lépe. Sennheiser mírně zapracoval na gumových nástavcích, které jsou nejen odolnější proti vniknutí ušního mazu, ale rovněž lépe a (nutno podotknout příjemněji) sedí v uších.

Sennheiser rovněž mírně optimalizoval barevné varianty, k dispozici je černá/grafitová, bílá/stříbrná a černá/měděná. „Čepička“ sluchátek je vždy kovově lesklá a musím uznat, že už jen kvůli tomuto detailu jsou sluchátka mnohem zajímavější, líbivější, zkrátka více šik. Samotná vnější část sluchátek, kde je logo, slouží zároveň i jako dotyková ploška, kterou sluchátka ovládáte. Jde o stejné řešení, kterým se chlubí sluchátka od B&O či Samsungu. Dotyk registruje pravé i levé sluchátko, avšak každé má svá konkrétní gesta, která je potřeba nastudovat.

Sennheiser musíme rovněž pochválit za vylepšení odolnosti vůči vodě/prachu, nově na IP54, přičemž předchozí generace měla IPX4. Spolu s gumovými bočnicemi sluchátek a vyšší odolností jsou tak nová sluchátka ideální i na sportovní aktivity, typicky běh nebo dřinu v posilovně. Tížit vás nebude ani hmotnost, jedno sluchátko váží zhruba 6,2 g.

Nabíjecí pouzdro o hmotnosti okolo 60 g je na pohled opět důvěrně známé, je potaženo materiálem, jenž připomíná textil, ovšem pochopitelně je opatřen speciální vrstvou odpuzující vodu a nečistoty. Praktičtější je ale i tak tmavá barevná varianta. Na pouzdře je už logo Sennheiser výraznější, avšak zde už smysl dává. Na pouzdře nejsou žádná tlačítka, jen USB-C a stavová LED. Nově najdete oba prvky z přední strany pouzdra, což není příliš typické a upřímně, na zadní straně by dával, přinejmenším konektor, větší smysl.

Uvnitř pouzdra jsou samotná sluchátka uložená samostatně a drží je pevné magnety. Kloub pouzdra je špičkový, skvěle se otevírá a na svém místě drží pevně. Otevření naopak napomáhá pružinka.

Nabíjení a výdrž: atraktivní

Sennheiser udává, že sluchátka vydrží v provozu až 7,5 hodin bez ANC a 7 hodin s ním, což můžeme potvrdit. Když jsme ANC průběžně vypínali/zapínali dle situace, hudbu měli většinou na 60 % hlasitosti, průměrná výdrž se pohybovala okolo 6,5 až 7,5 hodin. Pouzdro přidá další 3 dobití, celkem se dostáváme na výdrž okolo 30 hodin. Výhodou je, že 8 minut nabíjení zajistí až 1 hodinu výdrže. Sluchátka i pouzdro se do 100 % dobijí během 90 minut. Pokud se rozhodnete nabíjet bezdrátově, počkáte si o zhruba 45 minut déle.

Funkce: je toho spousta

Díky dotykové ploše na každém sluchátku můžete využívat celé řady funkcí. Klepnutím nebo gesty tak lze přeskakovat mezi skladbami, pozastavit přehrávání, upravit hlasitost či pracovat s hlasovým asistentem. Volby pak sluchátka potvrzují zvukovou signalizací. Citlivost dotykové plochy hodnotíme jako nadprůměrnou, dotyky a poklepy mi všeobecně vyhovují více než tlakové senzory. Výhodou poklepů je, že si je můžete skrze aplikaci libovolně přeskupit, pokud vám tedy nevyhovuje předdefinované složení.

Sluchátka podporují moderní kodeky SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive/Lossless (44,1kHz 16bit) a LC3. Ano, kodek aptX Lossless je něco, co může bez problémů přesvědčit i audiofily, kteří chtějí, aby sluchátka hrála přesně tak, jak byla skladba nahrána. Horší je to aktuálně na druhé straně, tedy na straně smartphonů, jež tento kodek podporují také. Jablíčkáři mají smůlu, u Androidu a specializovaných přehrávačů budete úspěšnější. Sluchátka jsou tak zcela jistě připravena na (blízkou) budoucnost.

Potěší též Bluetooth 5.4, stejně jako USB-C pro nabíjení. Sluchátka lze využít i při hraní her, a to díky latenci nižší než 20 ms. Výhodou je také podpora ANC, včetně speciálního režimu Anti Wind, který skvěle funguje v momentě, kdy fouká nepříjemný vítr. Tato funkce je mezi TWS sluchátky spíše ojedinělá a funguje výborně. Jen pozor, režim Anti Wind není dokonalý, extrémní nárazy eliminovat nedokáže, takže například pro cyklisty nejlepší nebude.

K dispozici je i režim propustnosti (Transparency Mode). U toho se krátce zastavím a jednoduše konstatuji, že jen stěží budete hledat lepší režim propustnosti, než nabízí právě Sennheiser Momentum True Wireless 4. Oproti předchozí generaci jde o výrazný posun, občas jsem si říkal, že se sluchátky slyším ještě lépe než běžně. Že by ideální naslouchátka? Pro mě je režim propustnosti naprosto klíčový, venku nemám rád, když jsem zcela odstřižen od okolí, což může být velmi nebezpečné.

Co sluchátkům stále chybí, to je funkce Find My, což je trochu škoda – pokud vám sluchátka zapadnou, na řadu přijde „staré dobré hledání“. Sennheiser se stále nepustil do prostorového zvuku, na rozdíl od svých zvukových panelů, kde využívá AMBEO 3D. Je možné, že za tím stojí stále přetrvávající nedostatek obsahu nebo alespoň nedostatek koncentrovaného obsahu na jednom místě.

Doplníme, že Sennheiser Momentum True Wireless 4 samozřejmě nechybí funkce „Fit Test“ – sluchátka si nasadíte, aplikace Smart Control přehraje zvuk a během chvíle vám řekne, zda vám náušníky dobře těsní. V aplikaci si rovněž můžete (po přihlášení) nastavit zóny, kde se bude spouštět automaticky ANC a kde režim propustnosti. Oblíbené zóny si můžete libovolně pojmenovat.

Líbilo se nám snadné ovládání

ANC a špičkový Transparency Mode

aptX včetně aptX Lossless

Bluetooth 5.4

Zvuk: paráda

Co všechno zvládly 7mm měniče TrueResponse? Zázraky! Téměř každý vám řekne, že TWS sluchátka rozhodně nejsou dobrou volbou pro ty, kteří to s poslechem myslí vážně, tentokrát by se však pletli, a to ještě více než u předchozí generace.

Sennheiser Momentum True Wireless 4 mají neuvěřitelné basy, vyvážené, přesto výrazné, prostě přesně podle mého gusta, okouzlující je i hloubka scény. Pokud vám však nebude něco vyhovovat, k dispozici je i ekvalizér, rychlá funkce Bass Boost, pro milovníky mluveného slova je zde i režim Podcast. Chtělo by se říci, že Sennheiser s každou novou generací svých TWS překonává sám sebe.

To, co Sennheiser předvádí u over-ear sluchátek, prezentuje i v případě Momentum True Wireless 4. Zvuk je velmi vyvážený a sytý. Nijak se netrhá a téměř každý v mém okolí, kdo si mohl sluchátka vyzkoušet, tvrdil, že se mu zvuk líbí.

Líbilo se nám jednoduše výborný zvuk

Zhodnocení: jedna z nejlepších

Sennheiser Momentum True Wireless 4 jsou špičková a mezigeneračně ještě dospěla. Nabízí kodek aptX Lossless, luxusní design i zpracování a naprosto špičkový režim propustnosti. Cena 7 500 Kč nepatří mezi nejnižší, spíše naopak, přesto jde o sluchátka, která by rozhodně neměla ujít vaší pozornosti. A to i za předpokladu, že patříte mezi opravdu náročné posluchače.

Zdroj foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz