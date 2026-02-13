Praha připravuje Lítačku 2.0. Víme, co bude umět

Po téměř osmi letech provozu vstupuje aplikace PID Lítačka do nové fáze vývoje. Nová generace PID Lítačky 2.0 v krátkosti přinese moderní funkce, zjednoduší cestování a připraví aplikaci na další dekádu.
„Moderní aplikace pro městskou mobilitu musí být především atraktivní, držet prst na tepu doby a vyhovět všem náročným požadavkům svých uživatelů. U cestujících si roky drží vysoké uživatelské hodnocení a stále častěji je aplikací první volby pro vyhledání spojení i platby za parkování. Současná podoba aplikace ale naráží na své limity. Abychom do aplikace mohli přidávat nové funkce, rozhodli jsem se výrazně investovat do jejího rozvoje. Podobný postup můžeme pozorovat třeba v případě neustálého rozvoje bankovních aplikací. Tato investice se rozhodně vyplatí a v dlouhodobém horizontu přinese městu úsporu. V budoucnu díky ní bude možné objednávat třeba poptávkovou dopravu, hradit poplatky za nabíjení elektromobilů, prediktivně vypočítávat zpoždění spojů MHD, vyhledávat bezbariérová spojení a kombinovat u toho různé typy veřejné dopravy včetně návazností na bezbariérové výtahy. Aplikace bude také doporučovat nejvhodnější vagon v metru pro rychlejší výstup, jednodušeji se v ní budou nakupovat a aktivovat jízdenky a mnoho dalšího,“ říká Jaromír Beránek, I. náměstek pražského primátora pro oblast dopravy.
„Pro Středočeský kraj je důležité, aby nové formy dopravy byly pro cestující co nejjednodušší. Zapojení poptávkové dopravy (PID Haló) přímo do PID Lítačky je nezbytným krokem pro to, abychom byli schopni tuto službu ve Středočeském kraji nabízet rozvíjet. Nová PID Lítačka musí být také schopna aplikovat tolik potřebné budoucí zjednodušení tarifů, stejně jako moderní způsoby odbavování cestujících,“ doplňuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Středočeského kraje.
Mezi hlavní novinky patří tmavý režim, doporučení ideálního vagonu v metru, možnost nákupu a aktivace více jízdenek najednou a jednodušší správa parkování včetně možnosti jeho předčasného ukončení. Vyhledávání spojení každopádně zůstává nejpoužívanější funkcí aplikace – jen v roce 2025 bylo prostřednictvím PID Lítačky vyhledáno přes 109 milionů spojení. Nová verze ale nabídne větší přehlednost a lepší kombinaci různých dopravních způsobů, aniž by se změnil princip používání.
Stávající verze aplikace nicméně zůstane plně funkční až do okamžiku, kdy ji nahradí nová generace formou běžné aktualizace, takže přechod pro uživatele bude plynulý a bez nutnosti zásahů.